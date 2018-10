Podemos no apoyará los presupuestos extremeños al rechazar la Junta su proyecto de empleo

Sin acuerdo. Tras tres horas y media de reunión, la Junta y Podemos no han llegado a ningún acuerdo previo sobre los presupuestos extremeños para 2019 después de la negativa del Ejecutivo regional de incluir en las cuentas los 170 millones del proyecto de empleo presentado por la formación morada como condición para aprobarlas. Por tanto, el Gobierno regional llevará el presupuesto a la Asamblea el 7 de noviembre para que inicien su trámite parlamentario sin conocer si serán aprobados o no, a la espera de saber qué hará Podemos, ya que el PP ya ha reiterado que no los aprobará.

La consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ha indicado tras la reunión que lo presentado por Podemos "no es ningún proyecto de empleo" y ha asegurado que "no hay voluntad de acordar" por parte de la formación morada. "Si la voluntad de negociar es no acordar, pues no se acuerda", ha sentenciado.

Sin embargo, la diputada de Podemos Jara Romero, encargada de la negociación en las dos reuniones mantenidas con Blanco-Morales, ha recalcado que "se podía haber hecho mucho más, haber forzado mucho más" por parte de la Junta "para tener un presupuesto expansivo". Ahora espera que "puedan mejorar" las cuentas en el trámite parlamentario.

Presupuestos con un "crecimiento notable"

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, ha destacado que los presupuestos de 2019 presentan un "crecimiento notable" tanto en políticas sociales como económicas, además de estar comprometidos "con las personas y con las empresas", así como con la estabilidad presupuestaria.

Blanco-Morales ha recordado que el PP "ni siquiera ha querido sentarse a la mesa" para conocer las líneas generales del proyecto de ley y ha lamentado que Podemos, después de dos reuniones, haya decidido también no dar por el momento su apoyo a la Junta de Extremadura.

"El Gobierno va a presentar los presupuestos, mi teléfono sigue abierto para hablar con todos los que quieran sumarse a un proyecto de futuro para los extremeños", ha dicho la consejera, quien ha insistido en que "en el trámite parlamentario se puede seguir trabajando para que salgan adelante".

A su juicio, el "esfuerzo negociador" de la Junta de Extremadura ha llegado "hasta donde se podía llegar responsablemente", por lo que le corresponde explicar a Podemos "por qué han venido a negociar si no querían un entendimiento, por qué no apoyan unos presupuestos donde crecen las políticas sociales, la inversión y las políticas económicas".

La postura de Podemos

Por su parte, la diputada de Podemos Jara Romero ha recordado que su grupo presentó la semana pasada un plan integral de empleo, con una inversión de 170 millones de euros y con el que se pretendía crear 15.000 nuevos puestos de trabajo en Extremadura, algo que la Junta "no está dispuesta a aceptar", lo que hace imposible de momento el acuerdo.

Romero ha explicado que el escenario que ahora se plantea es que los presupuestos lleguen a la Cámara y se puedan mejorar en el trámite parlamentario.

En ese sentido, ha adelantado que en principio no presentarán una enmienda a la totalidad ni apoyarán la que pudieran presentar otros partidos, aunque esta decisión debe ser ratificada por la dirección de la formación morada en Extremadura.

Respecto a si rechazarían el presupuesto si no se incluye al final una medida similar al plan de empleo que ellos proponen, Jara Romero ha insistido en que habrá que esperar al trámite parlamentario, porque las enmiendas parciales pueden cambiar mucho el proyecto y porque creen que "hay margen".

"Si esa inversión y esos puestos de trabajo no se reflejan en los presupuestos, pues votaremos en consecuencia, pero dar un sí o un no es adelantarse a todo un trámite parlamentario muy largo y complejo", ha precisado.

No obstante, la diputada de Podemos ha indicado que están "muy decepcionados" por que la Junta no haya aceptado su propuesta para incluir en los presupuestos ese plan integral de empleo, lo que ha atribuido al hecho de que "cada uno tiene sus prioridades políticas" pues cree que este año, en un contexto expansivo, existía "margen de maniobra" para poder financiar una medida como ésta.

Sin embargo, la consejera ha manifestado que la propuesta de Podemos no es un plan de empleo y ha aclarado que las políticas para la incentivación de empleo que contiene el proyecto de presupuestos "están muy por encima de lo que ellos planteaban".

A su juicio, el problema es que la formación morada no tenía voluntad de acordar, a pesar de que la Junta ha hecho "el máximo esfuerzo para el entendimiento".

En su opinión, "todo esto está condicionado por el calendario electoral", lo que lleva a que se sitúen "los intereses electorales por encima de los intereses generales, del trabajo serio y riguroso".

Pilar Blanco-Morales ha manifestado que si finalmente los presupuestos no salen adelante en la Asamblea de Extremadura, se prorrogarán los actuales, "que son unos buenos presupuestos".