Podemos no bloquea la ley extremeña de vivienda, pero espera modificaciones importantes

El Grupo Parlamentario de Podemos finalmente ha dejado pasar la propuesta de Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda impulsada por el PSOE, al no apoyar la enmienda a la totalidad del PP, pero ha advertido de que si no hay cambios importantes en el trámite de enmiendas parciales que ahora comienza, no le darán su apoyo final.

Pese a la advertencia del martes en la que la presidenta de la formación morada, Irene de Miguel, se planteaba apoyar la enmienda a la totalidad porque la propuesta era "una auténtica chapuza", el portavoz de Vivienda de esta formación, José Luis Murillo, ha dicho en el pleno, que prefieren ayudar a solventar "los déficits" de la norma.

La enmienda a la totalidad del PP, que pedía la devolución del texto por entender que no nace consensuada, es intervencionista y no servirá para impulsar el sector de la construcción "porque no lleva ni un duro", solo ha contado con el voto a favor de Ciudadanos, mientras que el PSOE ha votado en contra, al igual que Podemos.

La propuesta de ley socialista pretende, según su portavoz, Belén Fernández, garantizar aspectos como el acceso a una vivienda digna de todos los ciudadanos, dinamizar el sector de la construcción, accesibilidad universal y la eficiencia energética.

A su juicio, se pretende dotar a la región de un marco normativo estable y duradero, que dé estabilidad al derecho a la vivienda y habilita a la Junta para dictar las disposiciones necesarias a la Junta en esta materia, que incluye por primera vez una especial atención a la calidad en las edificaciones y respeto por el medio ambiente, con controles en todo el proceso.

Se abordan cuestiones como la regulación de la vivienda protegida, la ocupación de viviendas o situaciones de infravivienda, adaptándola a la nueva realidad de la sociedad extremeña, y se incluyen medidas para "aliviar" el endeudamiento de las familias o descuentos para los que desean adquirirlas.

Sin embargo, para el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, la propuesta pone de manifiesto "el desaguisado" de los socialistas en su política de vivienda, ha mostrado su rechazo "en la forma y el fondo" y ha lamentado que no traiga ni una memoria económica.

A su juicio, no deja de ser una declaración de intenciones, que necesitará de un amplio desarrollo reglamentario posterior, además de que su texto "no lo conocía nadie" y es intervencionista, insistiendo en aspectos como la expropiación forzosa, que el Tribunal Constitucional "ya echó para atrás".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha afirmado que "llega tarde y mal", ha apoyado la enmienda del PP porque coincide en muchos puntos y cree que una cuestión tan importante como la vivienda hubiera requerido una tramitación "más sosegada", con el pertinente dictamen del Consejo de Estado.

Por último, José Luis Murillo ha asegurado que Podemos hará de este trámite una prioridad, con el objetivo de sacar adelante esta propuesta de ley, que cree necesaria, pero cuyo texto final debe cambiar "porque si se parece mucho al actual no contará con nuestro apoyo".

"Vamos a buscar que los funcionarios no se vean en la necesidad de priorizar miserias, viendo quien esta peor, sino darles solución a los que necesitan una vivienda".