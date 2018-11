Podemos reitera que no asistirá como partido a la manifestación en Cáceres por un tren digno

La presidenta de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, ha recalcado este mediodía que la formación morada no asistirá como partido a la manifestación por un tren digno que se celebrará el próximo domingo en Cáceres. "No vamos a asistir como partido porque es una manifestación politizada por el PSOE, al igual que lo está el Pacto por el Ferrocarril, que es inútil y está mangoneado por el PSOE", ha señalado.

Además, ha asegurado que tampoco asistirán a esa manifestación las plataformas sociales, "que son quienes verdaderamente están luchando por un tren digno" y que no están incluidas en ese Pacto por el Ferrocarril. "No entendemos tampoco que sea en Cáceres y no en Madrid, pero tampoco vamos a asistir al sainete del señor Monago en Madrid", ha matizado.

Por su parte, el PP ha insistido hoy en que estará en el concentración que ha organizado para este sábado en Madrid y también el domingo en la manifestación de la capital cacereña; mientras que el PSOE ha insistido en que habrá más de 10.000 personas en esa protesta en Cáceres.