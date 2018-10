Podemos urge a Vara la tasa a las viviendas vacías de los grandes caseros de Extremadura

Podemos Extremadura exige al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, «que desarrolle la reglamentación» del canon a las viviendas vacías de los grandes caseros de la región (sobre todo bancos y promotores), incluido en la ley de emergencia social de la vivienda de Extremadura a propuesta de la formación morada. Además, está estudiando presentar una reforma de la normativa extremeña «aprovechando lo que ya se le permite a otras comunidades». Se refiere, entre otras cuestiones, a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) conocida esta semana que habilita al Gobierno vasco la posibilidad de expropiar viviendas vacías en caso de necesidad social. El alto tribunal ha avalado la mayoría de los artículos de la Ley vasca de Vivienda, entre ellos el que permite al Gobierno Vasco y los ayuntamientos expropiar viviendas vacías que no cumplan una función social y en el supuesto de que haya demanda de casas sociales en las zonas donde se ubiquen; una cuestión que no contempla la ley extremeña, por lo que Podemos también pide al presidente de la Junta «que use todo el margen que dejan las resoluciones del Tribunal Constitucional», entre otras cosas, para «poder ampliar el parque de viviendas sociales en nuestra región».

El TC ha avalado la mayoría de los artículos de la citada ley vasca, entre ellos el que se refiere a la posibilidad de expropiar viviendas deshabitadas para ponerlas a disposición del mercado del alquiler social, aquellas desocupadas de forma continuada durante un tiempo superior a dos años sin causa alguna que pueda justificar su no utilización, y que estén ubicadas en zonas en las que haya demanda de viviendas sociales. Esta cuestión no está fijada en la ley extremeña, pero Podemos propone que ahora se reforme y se incluyan cuestiones como esta, que están siendo avaladas por el Constitucional.

Sin embargo, lo que sí figura en la normativa extremeña (y también en la vasca) que el TC considera inconstitucional es la expropiación forzosa del uso temporal de viviendas incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria que estén impulsados por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y entidades de gestión de activos.

La ley de emergencia social de la vivienda de Extremadura se aprobó en enero de 2017 en la Asamblea gracias a un acuerdo entre PSOE y Podemos (se abstuvo en la votación). En vigor desde marzo del pasado año, el Gobierno inició, sin éxito, negociaciones con la Junta para resolver sus discrepancias sobre varios de sus artículos al considerar que vulneraba sus competencias sobre el derecho de propiedad, pero ante la falta de acuerdo en diciembre pasado el TC admitió a trámite el recurso del Ejecutivo nacional y acordó la paralización de todos los artículos en los que se hace mención a las viviendas deshabitadas, así como a la obligación de mantener los inmuebles.

EL CANON // Respecto al canon a las viviendas vacías de los grandes tenedores en la región, está regulado en la disposición final tercera de la normativa extremeña. Esta medida fue la condición imprescindible para que la formación morada dejara pasar la ley y el PSOE la aceptó en el último momento. Ciudadanos también se abstuvo y el PP votó en contra basándose en los avisos del Consejo de Estado acerca de la inconstitucionalidad del texto.

Según la norma extremeña, es a los ayuntamientos a quienes les corresponde el cobro de este canon, destinándose sus recursos al patrimonio municipal de suelo. Por esas discrepancias con el Gobierno, la Junta aún no ha comenzado a desarrollar el procedimiento de aplicación con los municipios, pero en la ley sí se recoge que su liquidación tendrá carácter anual «a partir de que la declaración de vivienda deshabitada constituya un acto definitivo en vía administrativa».

En un principio se dijo que el canon afectaría también a los particulares con más de cuatro viviendas vacías en propiedad, pero finalmente solo se aplicará sobre los pisos en manos de personas jurídicas (entidades bancarias, promotoras y constructoras), siempre que estén vacías y fuera del mercado inmobiliario. Las viviendas sin terminar están excluidas, ya que solo se aplicaría a las casas con licencia de ocupación. Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) facilitados por Podemos, unas 20.000 viviendas de las 100.000 vacías con las que cuenta la región se verían afectadas.

El gravamen se fija en un importe de 10 euros por metro cuadrado útil y año, cantidad que se incrementará un 10% por cada año que la vivienda permanezca deshabitada con un máximo de tres veces el importe inicial. Así, para una vivienda media de 90 metros cuadrados que esté terminada y que no esté ni en venta ni en alquiler, la multa ascendería a 900 euros en el primer ejercicio.