La Policía Nacional trata de identificar al joven que acosó a varias universitarias en el campus de Badajoz

No hay denuncia presentada todavía, pero la Policía Nacional ha abierto ya una investigación para tratar de identificar al joven que al menos ha acosado a dos jóvenes universitarias en el campus de Badajoz. "Hemos abierto una investigación de oficio tras la alarma en las redes sociales", aseguran fuentes policiales. Lo primero es intentar identificarlo con la información facilitada por las jóvenes a través de las redes sociales, entre la que se encuentra una fotografía del presunto acosador.

La imagen fue tomada ayer mismo por una de las universitarias acosadas por este hombre: "Este chico me ha empezado a decir que si quería follar con él. Tras negárselo reiteradas veces me ha enseñado su miembro asqueroso y repugnante. Ha sido en la Facultad de Educación hoy -por ayer- sobre las dos y media. He conseguido hacerle una foto como he podido", asegura una de las jóvenes. Hay otra alumna que también sufrió el lunes una situación similar y que denunció que el joven incluso la había perseguido por el campus, hasta que se pudo refugiar en la biblioteca central.

Las jóvenes afectadas se van a reunir hoy con el rector de la Universidad de Extremadura que, tras conocer la situación por las redes sociales, contactó con una de las jóvenes para tomar cartas en el asunto. El rector, Antonio Hidalgo, aseguró ayer a este diario que la UEx va a trasladar el caso a la policía, a abrir un expediente y a ponerse a disposición de las alumnas afectadas.