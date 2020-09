Polo abandona Ciudadanos y David Salazar es nuevo portavoz

«La vida es muy larga y la política no es el final». El líder de Ciudadanos (Cs) en Extremadura, Cayetano Polo, anunció ayer de forma sorpresiva su marcha de la formación naranja por «discrepancias» con la dirección nacional del partido y también su renuncia al acta de diputado en la Asamblea de Extremadura.

«Entré en política para hacer mejor la vida de nuestros vecinos y defender la libertad. A partir de mañana empezaré a defenderla en otras posiciones», anunció en la que fue su segunda (y última) intervención en la tribuna.

Minutos después ofreció una rueda de prensa y explicó los motivos: discrepancias con la dirección nacional del partido relacionadas con el sistema de elección de los cargos orgánicos y la gestión que se hizo de los pactos tras las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2019. Según informó después el partido, el diputado David Salazar le sustituirá como portavoz parlamentario y el escaño será ocupado «conforme a lo establecido en la lista electoral», de forma que recaerá en Fernando Rodríguez.

La marcha del portavoz extremeño ha cogido por sorpresa a la dirección nacional, que no tenía conocimiento de ninguna discrepancia ni malestar por parte de Polo. De hecho, informa Efe, antes de que termine el mes de octubre la dirección de Cs tiene que renovar los comités autonómicos y designar a sus portavoces.

Elección de cargos

En su comparecencia, Polo explicó que no quería seguir en el cargo si no era elegido por los afiliados y en ese sentido, recordó que ya en el mes de enero manifestó su rechazo respecto al proceso de designación de cargos orgánicos, que son nombrados por el Comité Ejecutivo Nacional. Aseguró además que no comparte algunos de los pactos que Cs cerró con otras formaciones tras las elecciones autonómicas y locales del año pasado, y en este punto abogó por el consenso y el diálogo «sin líneas rojas». «Entré en política hace seis años para defender la libertad y tengo que defenderla desde la libertad», aseguró respecto a estas discrepancias. A la pregunta de por qué su marcha se produce en este momento, reiteró lo que ya ha dicho en varias ocasiones: «En política hay que estar lo justo para poder aportar lo mejor de cada uno».

Cayetano Polo (Cáceres, 1973) es ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Con casi 20 años de experiencia en el ámbito de la ingeniería forestal y el medio ambiente, en 2015 fue el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Cáceres. En noviembre de 2018 fue designado portavoz autonómico y meses después se disputó el liderazgo del partido en Extremadura con María Victoria Domínguez, única diputada que la formación naranja consiguió en la legislatura 2015/2019.

Siete diputados

En febrero de 2019 Domínguez anunció que pese al esfuerzo de los cuatro años anteriores daba «un paso al lado» y que no sería la candidata de Cs a la Presidencia de la Junta. La formación inició entonces un proceso de primarias en el que Cayetano Polo resultó ser el único candidato. En los comicios de mayo la formación obtuvo siete diputados y logró colocarse como tercera fuerza política en la Asamblea de Extremadura, una posición que se quedaba lejos de las expectativas que se marcaron durante la campaña. Aún así, el crecimiento del partido fue espectacular: lograron 68.132 votos (el 11% del total de los sufragios), triplicando el resultado de 2011 (28.010 votos, un 4,3%).

Tras anunciar su marcha, Polo aseguró ayer que no tiene intención de seguir en la política, aunque «quién sabe dónde estaremos dentro de unos años». En su última intervención en la tribuna de la Asamblea animó a los diputados a «seguir trabajando por los intereses de esta tierra» y respecto a sus compañeros de filas, aseguró que son «un ejemplo de amistad y la garantía de que este proyecto (el de Cs) se desarrollará con todas las garantías». La formación naranja, por su parte, agradeció su trabajo como portavoz y mostró respeto por su decisión, asegurando que «seguirán trabajando con esfuerzo y dedicación desde las instituciones en beneficio de todos los extremeños que creen en un proyecto liberal, moderado y de centro».