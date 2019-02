Polo: «Cs no habla de pactos, estamos convencidos de ganar»

Quienes hablan de pactos son aquellos que saben que van a perder». El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Cayetano Polo, señaló ayer que la formación no se pronunciará acerca de posibles pactos tras las autonómicas del 26 de mayo porque salen a ganar.

«Cuando uno se preocupa tanto de con quién va a pactar después de las elecciones es porque es un perdedor y va a las elecciones a perderlas», dijo Polo ayer en la presentación de su candidatura. Un acto en el que estuvo arropado por numerosos militantes y simpatizantes y que contó con la presencia del secretario de Organización, Fran Hervías.

Con estas declaraciones, Polo responde al líder del PP, José Antonio Monago, que el martes exigió a la formación naranja que diga si en la región pactará o no con el PSOE, al igual que nivel nacional ya han dicho que no darán su apoyo a Pedro Sánchez, «para que la gente sepa qué se va a hacer con su voto». Al ser cuestionado por este asunto, Polo respondió que «afortunadamente» los extremeños tienen una solución por la que apostar «y que no les va a defraudar».

romper el BIPARTIDISMO / El candidato, que justificó su decisión de dar un paso adelante y optar a presidir la Junta «por nuestros hijos, nietos y mayores», aseguró que Ciudadanos tiene «un reto histórico y oportunidad única» para que Extremadura deje de ser la comunidad autónoma que durante 35 años «ha sido asolada por el bipartidismo.

A su juicio, se está muy cerca de acabar con la política de «enchufismo y chiringuito de subvenciones clientelares» que han tenido el PSOE y el PP, y si bien señaló que que ya habrá tiempo de hablar de proyectos y medidas, «hoy la buena noticia es que Ciudadanos está en Extremadura, ha construido un proyecto para cambiar el rumbo de la región».

Sobre el proceso de elaboración de las listas, Fran Hervías , secretario de Organización, explicó que a partir de la segunda semana de marzo Ciudadanos tendrá confeccionada todas las cabezas de listas en las diferentes elecciones.

En cuanto a si la portavoz del grupo arlamentario y actualmente única diputada de Cs en la Asamblea, María Victoria Domínguez, ocupará algún puesto en las listas para las elecciones generales, Hervías señaló que ha hecho un trabajo excelente, ya que pese a ser la única diputada «ha conseguido que nuestra voz se escuche».

Por ello, aseguró que Domínguez es «un activo para el partido» y Ciudadanos seguirá contando con ella, aunque será ella la que decida donde puede aportar más al proyecto «y estamos encantados de poder seguir contando con su experiencia y su trayectoria». Respecto al candidato, Hervías lo calificó como «una persona con ADN Ciudadanos, procedente de la sociedad civil y con trayectoria de éxito».