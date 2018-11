Portugal cuestiona la línea de AVE por Extremadura: «Es un tema tabú»

Por un lado no ve prioritaria, ni urgente ni cercana la línea de AVE entre España y Portugal. Pero es que, además, también cuestiona que esa conexión sea el eje Lisboa-Madrid. No descarta que el recorrido fuese otro (por la zona norte), lo que dejaría a Extremadura fuera de juego en la -tan esperada- alta velocidad. Las declaraciones del ministro portugués António Costa en una entrevista ayer con la Agencia EFE hicieron saltar las alarmas en la región. Literalmente dijo: «Es un tema tabú. Un tema que divide y está muy politizado, no hay consenso [...] Seguramente no sea en esta legislatura. Dudo que sea en la próxima. Ya habrá tiempo para retomar ese debate en el futuro [...] Hay que dar tiempo al tiempo para que la inserción de Portugal en la red de alta velocidad en la Península Ibérica se haga realidad y no necesariamente en esa conexión de Lisboa-Madrid, tal vez por otros caminos a los que necesitamos llegar más deprisa».

Para el líder socialista luso, la prioridad «es la recuperación económica y generar un nuevo consenso sobre inversiones».

Hoy tendrá lugar la trigésima Cumbre Hispano-Portuguesa en Valladolid y se espera que sea uno de los asuntos a tratar.

«NADA NUEVO» / ¿Reacciones desde Extremadura? Desde el PSOE regional subrayaron tajantemente: «Es innegociable la conexión AVE Madrid-Lisboa por Extremadura». Aseguraron que lo planteado por António Costa «no es una cuestión nueva» y que «sobre ella ya se ha pronunciado el Tribunal de Cuentas Europeo, que avala, en un informe publicado el pasado mes de junio, que la conexión por alta velocidad entre Madrid-Lisboa por Extremadura es rentable».

«El trabajo indica -continuaron- que la línea que pasa por Extremadura cuenta con 10,35 millones de habitantes que tardarían menos de 30 minutos en coche en acceder a las estaciones previstas. Madrid aportaría cerca de 6,2 millones y Lisboa más de 2,8 millones, lo que evidencia el valor de unir las dos capitales ibéricas».

Además, recordaron que «la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, se mostró en el mes de marzo convencida de que se puedan acelerar los plazos en la conexión entre Madrid y Lisboa y acabarla antes del 2030 previsto».

Argumentos para defender una línea de AVE más que cuestionada incluso en la propia comunidad por quienes aseguran que la urgencia y lo necesario es el tren digno, no la costosa alta velocidad.

Desde la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta, donde se incluye la dirección general de Transportes, no quisieron hacer ninguna declaración al respecto.

Quien sí quiso pronunciarse fue el líder de los populares extremeños, José Antonio Monago, que aseguró que las palabras de Costa suponían «un jarro de agua fría». «Del mismo modo que pasa en España, allí el trazado del tren está sujeto a los intereses de lobbies de presión. En Portugal, el lobby del norte es bastante desconsiderado con el sur, y el sur también existe», subrayó. Por ello, pidió al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que llamara a Pedro Sánchez para que, en la Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebrará hoy, defienda «lo pactado en 2003». «No se va a desandar lo que ha costado tanto tiempo».

En concreto, Monago se refería a que fue ese año (han pasado 15 desde entonces) en la Cumbre Hispano-Lusa de Figueira da Foz, presidida por los gobiernos de José María Aznar y Durao Barroso, cuando se decidió la conexión del AVE Madrid-Lisboa por Extremadura.

Si el país vecino cambia el trazado o lo descarta, la alta velocidad pasará de largo en la región.

EL AVANCE POR ÉVORA-CAYA / Las declaraciones ayer del primer ministro luso contradicen, de alguna manera, el avance de la línea entre las localidades portuguesas de Évora y Caya (algo más de 100 kilómetros de vía), que llega justo a la frontera con Badajoz.

El pasado mes de marzo se licitó un nuevo tramo de este trayecto. Consta de una plataforma de doble vía electrificada y traviesas de hormigón polivalente, apta para convertirse al ancho europeo. O lo que es lo mismo: preparada para recibir un AVE que, de momento, sigue en el aire.