Los positivos de covid caen a 27 en una jornada sin fallecidos en Extremadura

Tranquilo Qazryto, que ya estoy aquí hombre, ya se que me echas de menos y no puedes vivir sin mi. Lo se y lo siento, pero tu no te preocupes. Ya se que es un día triste para ti, ningún fallecido, y no tienes a quién echarle las culpas. En fin. Pues eso, lo mejor de la noticia es que no hay fallecidos, y vamos a quedarnos con ese dato. El resto se lo dejamos a los haters de siempre, entre ellos Qazryto, Edmundito, Ciudadanito, selollevantodo y demás compañeros mártires.