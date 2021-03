Los positivos se disparan a 104 en Extremadura, que notifica dos fallecidos por covid

Iros preparando porque, si en Diciembre fueron las noches del gran contagio familiar, esta vez serán los mágicos atardeceres del sacro contagio turístico rural. Han flexibilizado la norma de no convivientes, permitiendo hasta 4 en casas rurales. Como va siendo lo normal últimamente, responsabilizan de tal flexibilización al comité de expertos sanitarios (no voy a mencionar el argumentario porque es sonrojante, para niños). Se trata de una decisión político-económico-social pura y dura ( como la mayoría) “ Si estas vacaciones quieres convivir con no convivientes, tiene que ser pagando”. Un lema publicitario como otro cualquiera, si no fuera porque es una muestra más de la concreción del liberticidio que estamos sufriendo. Al igual que en Navidad, de nuevo volveré a no poder visitar a mis allegados ( ni familiares tampoco) de Ciudad Real a su casa particular, pero me comeré con patatas las consecuencias de los miles que se trasladarán a convivir en ese tipo de establecimientos lucrativos. Lo veis o no lo veis?, querríais ver?, veréis algún día? Dejaréis de ver la tele? Jajja. Recordad, la constitución es más seria, las normas son más flexibles, y el virus es más relativo, si gastáis.