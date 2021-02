Los positivos siguen bajando en Extremadura y se registran siete fallecidos

Ahora que volvemos a hacer vida medio normal, sólo espero que seamos responsables y que no volvamos a jugárnosla, que se puede salir de compras, y podemos sentarnos en una terraza sin poner en riesgo nuestras vidas simplemente teniendo cuidado y sin hacer locuras. Y a los fumadores que me leéis, por favor, no fuméis al lado otras personas como todos los días veo. Me parece de una gran falta de respeto. Hay mucho campo para fumar, o en vuestras casas, pero no delante de mí, ni delante de nadie más. Os lo pido por favor.