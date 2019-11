El PP califica de "demoledores" para Extremadura los datos del paro

La portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Cristina Teniente, ha calificado este martes como "demoledores" los datos del paro en octubre en Extremadura, con 3.310 desempleados más, y de afiliación a la Seguridad Social (2.740 menos), lo que muestra una situación "alarmante", que acerca a la región "a otro abismo".

"Son datos demoledores, claros y rotundos y ante los que caben pocas interpretaciones", ha dicho Teniente en la rueda de prensa para analizar los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, ya que el paro sube mucho y la afiliación baja mucho, más que la media nacional, lo que conlleva "un aumento de la brecha" con España.

En su opinión, Extremadura se encuentra "en un período de desconvergencia", con un paro que sube en todos los sectores, sobre todo en la industria y agrario y que reflejan "un lamentable camino" hacia el deterioro cada vez mayor del mercado laboral.

Para Teniente, no es solo que los datos sean malos, sino que tanto los mensuales como los interanuales ponen de manifiesto que son los peores de octubre desde 2012 y 2013 respectivamente, además de que el de la Seguridad Social es el peor desde 2014.

La portavoz del PP ha considerado "preocupante" que haya subido el paro en industria y en el sector agrario, que se acumula al del año pasado, lo que incide en la despoblación, ya que hacen que la gente se marche de los pueblos.

También ha dicho que es "alarmante" que haya menos contrataciones y que el 95 por ciento de los contratos que se hacen sean temporales.

Cristina Teniente ha insistido en que antes estos datos no caben interpretaciones, y ha lamentado que la Junta de Extremadura no reconozca el problema y, por tanto, no ponga remedio.

Para la portavoz popular, octubre ha sido un "mes negro, que adivina poco bueno", por lo que ha hecho un llamamiento a tomar medidas ante la situación de bloqueo político e institucional en el que se encuentra el país.