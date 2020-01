El PP se concentra en Mérida para pedir a Vara que no sea "cómplice" de los pactos de Sánchez

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Wam, los comunistas son un ejemplo de democracia no crees? la misma democracia que en el pais vasco donde te mataban por opinar o tener una idea diferente. Esos son tus ejemplos de demócratas. Los comunistas que vivis como capitalistas, que fácil es así, con las libertades de los países capitalistas. Asi genial todo. Disfrútalo. Pero no te creas comunista por escribirlo o decirlo, porque no lo eres. Ninguno es España es comunista realmente, sólo de boquilla.