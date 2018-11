El PP cree que Extremadura "necesita una unidad de cuidados paliativos" por Vara

La portavoz del PP extremeño, Gema Cortés, ha advertido de la región vive una situación de "auténtico desastre" y "necesita una unidad de cuidados paliativos" como consecuencia de la gestión del gobierno autonómico "sin ideas" del socialista Guillermo Fernández Vara.

Tras advertir de que "Extremadura se ahoga, se desangra", ha incidido en que la actual está siendo una legislatura "perdida" para la región con el gobierno autonómico del PSOE en cuestiones como el paro o la deuda, entre otras.

"No puede ser cómo están dejando (el PSOE) esta región, que después de cuatro años de legislatura esta región no es que no haya solucionado sus problemas, es que se han agravado", ha subrayado la popular, quien ha incidido en que mientras que el presidente Fernández Vara "cogió una región creciendo económicamente", ahora la comunidad crece "por debajo de la media nacional" y es "líder" en paro en España y cuenta con un "récord" de deuda de la región.

La portavoz del PP ha considerado así que las tasas de paro que acumula la región evidencian que las políticas socialistas "no están funcionando" en Extremadura, una región que "no converge" y que "sigue liderando" el desempleo femenino y juvenil en España.

Al respecto, ha recalcado que 200 jóvenes "tienen que irse al mes" de Extremadura desde que gobierna Fernández Vara esta legislatura, así como que además la comunidad sufre las pensiones y los salarios "más bajos" del país y cuenta con los impuestos "más altos", además de una deuda en niveles "desorbitados", lo que evidencia a su juicio que "no" se puede tener "ninguna esperanza" en el Gobierno autonómico del PSOE.

El presupuesto

En este marco, además, Gema Cortés ha augurado que los presupuestos extremeños (PGEx) para 2019 que presentará esta semana la Junta contendrán "muchas promesas que no son nuevas" y que luego "no" se cumplirán, ha dicho.

Sobre dichas cuentas, ha insistido en el planteamiento de su partido de que "ya" están pactadas entre el PSOE y Podemos, debido a que "lo que digan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en Madrid harán PSOE y Podemos en Extremadura".

En todo caso, ha señalado que hasta el momento con los presupuestos socialistas en la región "lo único que han hecho ha sido comprar favores" con dinero "público".

En cuanto a la posibilidad de que el PP formule una enmienda de totalidad a esas cuentas autonómicas para el próximo ejercicio, Cortés ha señalado que su formación "primero" esperará a analizar el contenido de las mismas para posteriormente decidir la presentación o no de tal cuestión. En todo caso, ha recalcado que el PP en Extremadura "siempre" ha actuado "con responsabilidad".

Al respecto, ha incidido en que su partido ofrece para la comunidad "un proyecto serio, ilusionante" para "ganar un futuro mejor" y "poner los pilares" de una sociedad "más justa", a través de impuestos "más bajos" y de un ejecutivo que "quiere la Extremadura que madruga" y que "no se achicará ante el Gobierno de España, esté quien esté gobernando".

Tren

Por otra parte, Gema Cortés ha lamentado que Extremadura haya tenido que sufrir, ha dicho, "un nuevo puente (festivo) de la vergüenza" en materia ferroviaria, a tenor de los "retrasos" sufridos en trenes, algo que según ha subrayado hace al PP reafirmarse en la idoneidad, ha apuntado, de manifestarse "todos juntos" el próximo 17 de noviembre en Madrid, a las 12.00 horas en la plaza de España, organizada por su partido, para reclamar lo que es "de justicia" para la comunidad.

En este punto, ha vuelto a criticar el "paripé" de manifestación que, según ha afirmado, supondrá la manifestación sobre este tema convocada para el 18 de noviembre en Cáceres por parte del Pacto por el Ferrocarril de Extremadura, toda vez que en este enclave el Gobierno central "no" escuchará las reivindicaciones.

También, la portavoz regional del PP ha tachado de "muy grave" e "insostenible" la situación de la sanidad extremeña, al hilo de que este pasado puente festivo el hospital de día de Navalmoral de la Mata "ha estado cerrado todos los días del puente", ha indicado y el quirófano del hospital Virgen de la Montaña de Cáceres "ha estado cerrado a cal y canto por una parada técnica".

En materia sanitaria, igualmente, ha augurado que "el consejero brillante", en alusión al consejero de Sanidad, José María Vergeles, "va a cerrar" el PAC de Aldeacentenera.

Finalmente, a preguntas de los medios sobre bajas recientes en el PP en la comunidad, Gema Cortés ha apuntado que "en un partido político igual que se puede entrar se puede salir", y ha incidido en que en el seno de su formación en la región "son más las altas" que las bajas.