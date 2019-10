El PP critica que la Junta abone solo el 31% del anticipo de la PAC

La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular, Mercedes Morán, ha criticado que el anticipo abonado por la Junta de Extremadura a los agricultores y ganaderos de las ayudas de la PAC haya alcanzado solo el 31% de la cantidad máxima permitida, lo cual supone una "clara desventaja" con respecto a los productores de otras comunidades, donde se ha superado el 50%.

Este mismo jueves la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio ha informado del abono a 33.166 perceptores el pago básico de la PAC, con un montante de 161.748.163,01 euros.

Esta cantidad supone el 31% de "todo lo que podría haber pagado" la Junta, según ha señalado Morán, ya que este año se ha elevado el porcentaje del anticipo hasta el 70% debido a la situación de sequía, frente al 50% del año pasado.

Esta diferencia es lo que provoca, según ha señalado Morán en una rueda de prensa en Mérida, que este año las cantidades anticipadas y el número de perceptores de este anticipo sea mayor que en 2018.

Sin embargo, señala la diputada 'popular', hay un total de 14.000 agricultores y ganaderos extremeños que no han recibido estas cantidades, una situación de la cual exime a los funcionarios de la propia consejería, de quienes ha destacado su profesionalidad, la tiempo que ha arremetido contra la Administración regional por no dotarles de los medios necesarios y de "no gestionar bien los medios".

Estas cantidades abonadas dejan a los agricultores y ganaderos extremeños en "clara desventaja" con respecto a los de otras comunidades autónomas, según Morán, en los que los adelantos han ascendido al 57,21% en el caso de Andalucía; al 67,86 por ciento en Castilla y León; y el 53,7% en Castilla-La Mancha.

Además, ha incidido en que estas ayudas son la única medida que se ha puesto sobre la mesa para paliar la situación que atraviesan los agricultores y ganaderos por al sequía.