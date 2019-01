El PP: «Cuentas falsas y legislatura fallida»

Tras el acuerdo cerrado entre el PSOE y Podemos para sacar adelante los presupuestos, el portavoz de Hacienda del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, lamentó anoche que la legislatura «acabe como empezó: con el pacto de la Corrala y los acuerdos con la izquierda radical».

Hernández Carrón recordó que ya desde el mes de octubre el PP venía avisando de que los presupuestos de la Junta para 2019 estaban «atados, sellados, pasteleados y completamente acordados con Podemos». A su juicio, estas cuentas «no valen ni para llegar hasta abril», de forma que el partido que tome las riendas del gobierno regional a partir de mayo tendrá que hacer muchas modificaciones porque son «totalmente falsos». «Es el presupuesto de los cuentos», aseguró Carrón, que frente a lo acordado entre PSOE y PP aseguró que no está reflejado el pago de la carrera profesional, que no se incrementa el Fonde de Cooperación Municipal para los ayuntamientos y que no hay consignación para numerosas infraestructuras. Asimismo, vaticina que tampoco en lo relativo a los nuevos hospitales de Cáceres y Don Benito habrá ejecución presupuestaria. Por último, el portavoz popular criticó que se haya incluido una partida de 40 millones de deuda histórica para cumplir el déficit. «Son unos presupuestos inútiles, es un presupuesto falso y con él se cierra una legislatura fallida», apuntó.