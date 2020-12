El PP extremeño dice que el INE "certifica" que el Gobierno y la Junta "ocultaron el número real de fallecidos" por covid

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Pues si ahora se entera el PP, es que son más lentos que el caballo del malo. Sabemos que el Dr. Mengele de la Sanidad Extremeña ha estado ocultando datos, como también ha cerrado servicios y se ha cargado la sanidad en la provincia de Cáceres, lo que ha originado decenas de muertes. Pero el PP está muy cómodo en la Consejería de la Oposición, cobrando sus cargos como si gobernaran, pero no se manchan los pies de barro, ni para hacer una oposición contra el gobierno más infecto de la Historia de España de los últimos doscientos años. Pero que sigan peleándose con Ciudadanos (Q.E.P.D.) y Vox, que se puede quedar con lo que quede de su electorado. Mientras, la coalición proterrorista y totalitaria encabezada por PSOE y Podemos, que siga ocultando miles de muertos...De donde no hay, no se puede sacar.