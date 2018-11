El PP moviliza a cientos de extremeños en Madrid para reclamar un tren digno

Punto 1. La lucha no se gana en las calles, se gana en las urnas. Punto 2. No os dejéis arrastrar al abismo por aquellos que no son "trigo limpio", o mejor dicho personas sin honra. Punto 3. Si se está invirtiendo una millonada en el AVE (maría santísima no nos ahogues con el billete), no os hagáis ilusiones en la inversión en un tren que va a dejar de arrastrarse dentro de nada. y Punto 4. El martillo había que habérselo lanzado a quien mintió en su momento.