El PP no volverá al Pacto del Ferrocarril por Extremadura, pero sí reivindicará un tren digno

El PP estará en la "reivindicación" de un tren digno para Extremadura, pero no en el "pacto pasteleo", ha afirmado su portavoz en la Asamblea, Cristina Teniente, y ha añadido que si se convoca una manifestación en Madrid, "iremos".

"No vamos a ser la comparsa de Vara y el PSOE en sus inventos", ha afirmado la diputada al ser preguntada por la invitación del presidente de la Junta a PP y Podemos para que regresen al Pacto del Ferrocarril por Extremadura.

Ha reiterado la negativa de los populares a hacerlo porque "empezamos a dejar de esperar nada en el momento en que Fernández Vara enseñó la patita".

A este respecto, ha argumentado que su partido fue también reivindicativo con el Gobierno popular de Mariano Rajoy a diferencia del jefe del Ejecutivo extremeño, que cuando cambió el signo político en La Moncloa "bajó el tono de las reivindicaciones".

Por ello, ha insistido en que no participarán en pactos "donde se nos utilice" porque "somos el único partido de oposición" a un gobierno que dice que no va a utilizar la mayoría absoluta pero "nosotros -ha subrayado- no lo creemos".