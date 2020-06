El PP pide una comisión de investigación sobre la gestión del covid en las residencias

El PP solicitará este jueves en la Asamblea de Extremadura la creación de una comisión de investigación para saber “qué ha sucedido” en las residencias de mayores de la región durante la crisis del coronavirus. “Una comisión no para enjuiciar, sino para que si hay rebrote, no se vuelva a repetir la letalidad que hemos sufrido en Extremadura”, ha asegurado el líder de los populares, José Antonio Monago.

El jefe de la oposición ha preguntado en el pleno al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, si cree que su gestión durante la crisis del covid-19 en los centros de ancianos ha sido “transparente y responsable”, toda vez que la letalidad en la provincia de Cáceres ha llegado a ser en algunos momentos la más alta de toda España y hay estadísticas que apuntan que hasta un 90% de las víctimas pertenecían a estos centros. Así, tras las diligencias abiertas por la Fiscalía y “los quinientos y pico muertos más los que no han sabido contar”, el PP impulsará la creación de esta comisión, para que “la letalidad no se repita y las paredes no oigan el ahogo de los mayores muriéndose sin poder desplazarse a un centro sanitario, y ese dolor que tienen las familias empiece a verse aclarado”.

Ante estas palabras, Fernández Vara ha preferido no hacer uso de su turno de réplica para contestar a Monago “por respeto a los fallecidos”, pero en su primera intervención sí ha defendido su gestión de la pandemia. El presidente se ha preguntado si en otras comunidades ha habido tanta transparencia como aquí, después de que se haya mantenido una reunión semanal con los grupos de la oposición y que estos hayan estado invitados al resto de reuniones entre administraciones públicas. “La responsabilidad me la enseñaron mis padres y ni un solo momento he dejado de ser responsable”, ha asegurado Fernández Vara.