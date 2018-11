El PP presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos extremeños

El Grupo Popular registrará hoy su enmienda de totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2019 por ser unas cuentas "insolidarias", que aumentan la deuda en 100 millones de euros, piden a los bancos otros 548 en créditos y sacan "de la chistera" 300 millones en financiación autonómica.

"Son unos presupuestos insolidarios porque invita Vara y pagan nuestros hijos y nuestros nietos", ha aseverado hoy el líder de los populares extremeños, José Antonio Monago, al término de la reunión del Comité de Dirección del partido.

Ha señalado que las cuentas elaboradas por el Gobierno de Guillermo Fernández Vara incrementen la deuda en 100 millones de euros, un 22,5 por ciento, y contabilizan 548 millones pedidos en créditos a los bancos, por lo que ha afirmado: "Que se aten los machos los extremeños".

Monago se ha preguntado cómo es posible que el PGEx aumente un 6 por ciento ante un escenario de reducción de ingresos que reflejan las propias cuentas, con una caída de la recaudación en impuestos y tasas de 22 millones de euros.

"¿Cómo se resuelve este sudoku?, se ha preguntado, a lo que ha respondido: "Con magia".

En este sentido, ha añadido que "se han sacado de la chistera" 300 millones de euros con cargo a los recursos adicionales del sistema de financiación autonómica y que, a juicio de Monago, "no se van a cumplir".

Ha argumentado que esta partida "ha caído del cielo" porque no existía en anteriores presupuestos y ha puesto el acento en el hecho de que Fernández Vara no la haya dado a conocer tras su reciente encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo regional ha desaprovechado la oportunidad de poder bajar los impuestos en estas cuentas y, a este respecto, ha señalado que fue el PSOE quien subió el tipo del impuesto de actos jurídicos documentados -que grava las hipotecas- del 1,2 al 1,5 por ciento en Extremadura.

Tampoco se elimina el canon del agua, pese a ser promesa socialista, ha añadido el presidente del PP.

Por otra parte, se ha referido a la campaña JuntXsAporMás presentada hoy por el secretario general de los socialistas extremeños para manifestar a Fernández Vara que "juntos por la pobreza no, juntos por el desempleo no, juntos por más deuda y déficit no".