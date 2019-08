Preocupados por el medioambiente

El medioambiente se sitúa entre los principales problemas para la juventud, que ayer celebró su Día Mundial, como constata la Encuesta Global Millennials 2019 elaborada por Deloitte. Además, los menores de 24 años son el sector de población que más señala el medioambiente entre los principales problemas de España, según el último barómetro del CIS. «Al final es nuestro futuro. Una persona de 40 o 50 años no ve las consecuencias reales del cambio climático sobre sí misma, piensa que es algo que llegará o no llegará, no lo ven como una crisis, pero las nuevas generaciones sí, porque pensamos que quizás no llegaremos a ser mayores, por eso estamos más concienciados», explica Koro López, de 23 años, una de las jóvenes portavoces de ‘Fridays For Future’.