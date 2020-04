Presentados 3.053 ERTEs en Extremadura que afectan a 16.265 trabajadores

Un total de 16.265 trabajadores extremeños se encuentran afectados por los 3.053 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) presentados hasta este lunes ante la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura a consecuencia de la crisis del coronavirus.

Según datos facilitados, del total de ERTEs, 1.692 corresponden a la provincia de Badajoz, 1.233 a la de Cáceres, 107 tienen carácter autonómico y 21 son de ámbito nacional.

Los 1.692 expedientes de la provincia pacense afectan a 7.688 trabajadores, mientras que los 1.233 de la cacereña afectan a 4.776 empleados

Por su parte, los 107 ERTEs de ámbito autonómico implican a 2.383 trabajadores.

Además, se han presentado 21 expedientes a nivel nacional con repercusión en la comunidad autónoma que afectan a 1.418 empleados.

La Junta ha aclarado que la tramitación de los ERTEs no supone que todos vayan a ser reconocidos y que todos estos trabajadores vayan a entrar en las prestaciones.

Este último paso depende en exclusiva del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por lo que la Administración autonómica desconoce cuántas personas han cobrado ya la prestación el pasado 10 de abril, ni cuántas entrarían en el pago del próximo 10 de mayo.

Cabe recordar que desde el 28 de marzo está prohibido el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de manera que no se puede recurrir a la modalidad de despido más barata, la que indemniza con 20 días por año trabajado.

El Gobierno ha agilizado y bonificado los ERTE con el objetivo de que las empresas mantengan el empleo al menos durante seis meses después de que termine la suspensión del contrato, en tanto que a los trabajadores afectados se les ha dado el derecho a cobrar la prestación por desempleo aunque carezcan del período de cotización mínimo necesario.

PAGOS AUTOMATIZADOS

Los trabajadores afectados por un ERTE y con hijos a cargo cobrarán de forma automática el complemento pertinente en su prestación por desempleo. No obstante y dependiendo de si la persona tiene o no historial previo en las oficinas de empleo, ese 'plus' lo cobrará directamente o en un segundo pago. Así lo ha hecho público el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una nota informativa. La cuantía de ese complemento, dependiendo del número de familiares a cargo puede alcanzar los 400 euros mensuales. Esta nueva modificación de la normativa persigue agilizar el cobro de las prestaciones y eviar la saturación de los servicios de las oficinas de empleo, inmersas en la gestión de las prestaciones de más de tres millones de afectados por erte en toda España ante el coronavirus.