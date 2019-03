El presidente de Iberdrola insta a respetar el acuerdo entre las propietarias de Almaraz

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha recordado este lunes que "hay un acuerdo firmado entre todas las empresas y Enresa" con respecto a la Central Nuclear de Almaraz, por lo que ha considerado que "lo que hay que hacer es respetar lo firmado".

De esta forma se ha pronunciado Galán este lunes a preguntas de los periodistas sobre la reunión prevista para este martes, 19 de marzo, entre las empresas propietarias de Almaraz (Iberdrola, Naturgy y Endesa) para decidir el futuro de la planta nuclear a menos de dos semanas para que concluya el plazo para solicitar la renovación de la licencia.

"Iberdrola y Naturgy vamos a respetar lo que hemos firmado, y yo espero y confío en que la otra parte pues también lo respete", ha señalado Ignacio Galán en alusión a Endesa, respecto de la que en cualquier caso, ha asegurado desconocer qué va a decidir finalmente: "No lo sé, pregunteselo a ellos", ha respondido a los periodistas.

En ese sentido, Galán ha reiterado que "hay un acuerdo que está firmado entre todas las empresas y Enresa", por lo que ha defendido que "lo que hay que hacer es respetar lo firmado", ya que "lo que está escrito, está escrito".

Almaraz tiene 25 años de trabajo

En su intervención, Ignacio Galán ha reafirmado que Almaraz "va a estar funcionando por lo menos hasta final de la década" de 2020, como es 2028, tras lo que ha aclarado que el que no funcione "no significa que no vaya a seguir teniendo empleo, todo lo contrario", sino que "va a tener 15 años después por lo menos de desmantelamiento", ha dicho.

"Por lo tanto tenemos por delante empleo en el Campo Arañuelo" para 25 años, tras lo que recordado que Iberdrola cuenta ya "al lado" con varios proyectos "que van a sustituir perfectamente la energía que deje de producirse" en Almaraz "y con muchos más empleos".

En cualquier caso, Galán ha reiterado que la Central Nuclear de Almaraz "tiene 25 años por lo menos de trabajo y de empleo en la comarca".

Ignacio Galán se ha pronunciado de forma a preguntas de los periodistas este lunes en la localidad pacense de Usagre tras el acto puesta de la primera piedra e instalación del panel inaugural de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, que será la más grande de Europa.