El presupuesto extremeño sigue su trámite tras el rechazo unánime a la enmienda del PP

Se cumplió el guión previsto y los presupuestos elaborados por la Junta de Extremadura para el año próximo siguen adelante tras el rechazo unánime de PSOE, Podemos y Ciudadanos a la enmienda de totalidad presentada por el PP. Ahora, las cuentas continúan su trámite parlamentario vía enmiendas parciales y, si todo va según lo establecido, se someterán a aprobación definitiva el 15 de enero. Aún se desconoce si, al final, Podemos se abstendrá.

Ayer, con 37 votos en contra (30 del PSOE, 6 de Podemos y 1 de Ciudadanos) frente a los 27 a favor del PP (el diputado no adscrito Juan Antonio Morales se ausentó de la votación), la enmienda de los populares, que postulaba la devolución de las cuentas al Ejecutivo, quedó rechazada por el Pleno de la Asamblea.

El Proyecto de Ley de Presupuestos contempla 5.797,9 millones de euros; un 6,7% más que el presente ejercicio; crecimiento fundamentado en las transferencias del Estado y los préstamos bancarios. Ambas cuestiones suponen 360 de los 364 millones más que recogen estas cuentas para el año próximo; y que destinan casi el 70% a políticas sociales.

Y es que ese crecimiento presupuestario está pensado para «mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos extremeños», explicó ayer en la Asamblea la vicepresidente de la Junta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales; que defendió que «por cada millón de euros de este presupuesto se generan 42 empleos». Son unas cuentas públicas «fiables y transparentes», que presentan un escenario económico «ventajoso y estable», promueven la inversión, y es el primero en la historia de la región con perspectiva de género. «Luchemos juntos para que Europa nos de los fondos necesarios», invitó a los grupos parlamentarios; mientras insistió en que Extremadura «necesita un trato diferenciado para que el esfuerzo que sus empresas y trabajadores realizan no se lastre por la falta de infraestructuras y equipamientos que se nos negaron en el pasado», señaló en referencia a la negociación del modelo de financiación autonómica.

En cualquier caso, Blanco-Morales recalcó que «aún hay tiempo» para negociar estas cuentas por parte de los grupos, en un claro llamamiento a Podemos. «Sentémonos, negociemos y acordemos todo lo que sea posible», dijo.

PRESUPUESTOS «FALSOS» // Sin embargo, el PP considera que se trata de unos presupuestos «falsos, que inflan los ingresos y que solo buscan acabar la legislatura y hacer la campaña electoral del señor Fernández Vara pagada por el pueblo extremeño».

Así lo manifestó el líder de los populares extremeños, José Antonio Monago, que insistió en que la situación de Extremadura, con «más déficit, más deuda y más endeudamiento» no se arregla «inflando ingresos; eso es doping presupuestario», indicó. A este respecto, instó a Blanco-Morales a «enseñar el documento donde vienen certificados los 300 millones de euros por la financiación autonómica; no lo busque, porque no están», le espetó. Además, le recordó que en las dos primeros presupuestos de la legislatura, el PP se abstuvo «con la promesa de eliminar el canon del agua y el céntimo sanitario, y nos han mentido porque no lo han hecho».

En su opinión, «crece el presupuesto a costa de la deuda, de impuestos elevados y de ingresos ficticios», mientras los extremeños «somos los más pobres de España, lo pinte usted como lo pinte señora consejera, y no podemos seguir así; la resignación, para ustedes y para sus socios, que votan en contra de esta enmienda de totalidad».

Monago acusó a la Junta de ofrecer únicamente a los extremeños «renta básica y contratos que terminan después de las elecciones» y de estar «metidos en un cubo tirando del asa», sin soluciones para «mejorar la vida de los extremeños sin hacer recortes, como prometieron; ¿eso es mejorar la vida de los extremeños?», preguntó. Además, criticó a la Junta que de los 7.200 nuevos activos en la legislatura, dijo, «7.000 son hombres y solamente 200 son mujeres; ¿dónde están las políticas de igualdad señora consejera?».

Por todo ello, aseguró que para el Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara «los presupuestos son una manera de engañar a los extremeños».

PODEMOS PIDE REFLEXIÓN // Los populares se quedaron solos con su enmienda de totalidad, que desde Podemos dejaron claro desde el principio que rechazarían. Ayer, su portavoz, Álvaro Jaén, recordó la corrupción nacional que acabó con el Gobierno de Rajoy (algo que crispó los ánimos de la bancada popular); y advirtió a los socialistas de «dos errores» que han cometido respecto a la formación morada. «Ustedes (el PSOE) se pensaron que les habíamos dado un cheque en blanco», recalcó por un lado; y por otro, les acusó de «no saber negociar». «No saben ceder; o haces lo que nosotros decimos, o al rincón, no existes», se quejó. Por ello, se dirigió al presidente extremeño y le pidió «que reflexione» durante el tiempo que queda para la aprobación definitiva de los presupuestos; e incluya la propuesta de Podemos de un proyecto integral de empleo cifrado en 170 millones para generar 15.000 empleos. «Estamos condenados a entendernos, le pido que reflexione señor Fernández Vara», concluyó.

Sin embargo, esa misma petición encontró respuesta en el portavoz del Grupo Socialista, Valentín García, que instó a su vez a Podemos a negociar para encontrarse en el «camino», al tiempo que le advirtió de apoyar la enmienda de la «derecha carpetovetónica extremeña» sería recuperar las políticas que llevaron a Extremadura a la «ruina» en la anterior legislatura.

Esa enmienda de totalidad tampoco fue apoyada por Ciudadanos, cuya diputada María Victoria Domínguez, dijo haber echado en falta que el PP «hubiera traído aquí un presupuesto alternativo» y justificó su rechazo en que la sociedad extremeña necesita un presupuesto «útil» para el próximo año, por lo que, a través de las enmiendas parciales, buscará mejorarlo.

Por su parte, el diputado no adscrito, Juan Antonio Morales no votó al ausentarse del Pleno tras su intervención, aunque había anunciado su abstención. Criticó que «ni la Junta ni el PP destinen los 6,4 millones de euros que vana a la asamblea y a los grupos parlamentarios a las familias necesitadas».

Con estas posiciones, el proyecto de ley ha superado su debate de totalidad y sigue su trámite parlamentario en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, con las comparecencias de los altos cargos y la presentación de enmiendas parciales, para llegar al 14 y 15 de enero, cuando está previsto el pleno de votación definitiva.