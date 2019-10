Los presupuestos de la Junta para 2020 se aprobarán en enero a pesar del retraso en la tramitación

El Estatuto de Autonomía de Extremadura establece que el anteproyecto de ley de presupuestos debe llevarse a la Asamblea antes del 15 de octubre, pero el Consejo de Gobierno ha acordado en la mañana de este martes comunicar al Parlamento que no se presentarán ante la falta de concreción de algunos elementos “muy esenciales”. “Carecemos de datos exactos sobre las entregas a cuenta. Algunas dudas se han resuelto, pero no todas”, ha señalado Pilar Blanco-Morales en rueda de prensa refiriéndose a la carta que recibió el pasado viernes donde se informa del desbloqueo de estos fondos.

Según ha explicado, de los 220 millones de euros que la región reclamaba llegarán 134 del sistema de financiación autonómica, pero aún siguen faltando 86 millones de IVA y tampoco hay certezas acerca de los 90 de inversiones extraordinarias que contempla el protocolo firmado con el Gobierno, cantidades que pueden tener una importante repercusión en el déficit. En rueda de prensa, Blanco-Morales ha detallado que las regiones van conociendo estas previsiones de ingresos a medida que avanza el ciclo presupuestario, pero en este caso la falta de presupuestos del Estado para 2019 “imposibilita que se conozca esta información”.

La orden para comenzar a trabajar en la elaboración de las cuentas autonómicas se publicó el pasado 19 de septiembre en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y según ha señalado la vicepresidenta, su departamento lleva trabajando desde entonces “con prudencia” para elaborar un presupuesto lo más ajustadas a la realidad posible. Lo que ocurre es que “ciertos elementos tienen que esperar unas semanas más”, ha señalado Blanco-Morales, que reitera que la intención de la Junta es que las cuentas puedan entrar en vigor en enero a pesar de este retraso inicial. Para ello, apunta, el intercambio de información con el Ministerio de Hacienda será periódico en los próximos días.

La consejera ha recordado que la concreción en las cifras es esencial no solo para elaborar un presupuesto lo más afinado posible, sino también para cumplir los objetivos de déficit. Algo que ha considerado muy importante en un contexto económico como el actual, donde "no se puede hablar de recesión pero sí de enfriamiento", ha dicho.

En cualquier caso, una vez más ha señalado que el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria “no se cargará sobre los más vulnerables” y también ha descartado acompañar los presupuestos autonómicos del 2020 con una ley de medidas fiscales, lo que implica que los impuestos no se tocarán. “Primero habrá que definir el modelo nacional”, ha señalado en este sentido Blanco-Morales, que también ha reclamado un nuevo sistema de financiación que garantice la suficiencia de recursos al margen de que se aprueben o no presupuestos del Estado para que las comunidades autónomas no sean "víctimas" de la falta de acuerdo entre partidos.