LAS principales ciudades

BADAJOZ

J Los controles antifraude del Catastro acabaron en julio del 2016. Se inspeccionaron un total de 131.715 inmuebles y se detectó fraude en 5.272. En un 56% de los casos obedecía a ampliaciones y rehabilitaciones de vivienda no comunicadas al Catastro, en un 22% a cambios de uso de los inmuebles y en un 18% a nuevas construcciones.

CÁCERES

J Fue la primera ciudad extremeña en aplicar el plan, cuyos controles finalizaron en diciembre del 2014. En la capital cacereña el Catastro revisó un total de 101.840 inmuebles y se regularizó la situación de 3.920. En el 46% de los casos el fraude se cometió en la reforma o ampliación de viviendas, en un 32% con nuevas construcciones y en un 7,5%, por piscinas no declaradas.

MÉRIDA

J Los controles del Catastro no han llegado a la capital hasta el año 2018, cuando se revisaron 56.598 fincas urbanas y rústicas. Se regularizaron 997 y en el 70% de los casos el fraude obedecía a una ampliación o reforma no comunicada. Otro 21% eran nuevas construcciones que no estaban pagando IBI.

PLASENCIA

J En la capital del Jerte los drones del Catastro concluyeron su trabajo en octubre de 2015, tras revisar 38.249 inmuebles. Se detectó fraude en 704 de ellos y casi la mitad fue por ampliaciones y reformas. En un 22% de los casos se construyeron piscinas y no se declararon.