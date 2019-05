Profes más cerca de las 18 horas

Avances para el próximo curso escolar. Los profesores extremeños podrían recuperar, siete años después, la jornada lectiva de 18 horas semanales. Ese fue el compromiso que adquirió la Consejería de Educación con los sindicatos el año pasado y es el escenario que se maneja de cara al próximo curso 2019-2020. Según les aseguró la administración en una de las últimas mesas sectoriales, actualmente se están haciendo las gestiones oportunas para configurar las plantillas de Secundaria con esas deseadas 18 horas y esperan una próxima reunión para conocer los detalles.

Desde septiembre del 2012, los profesores extremeños imparten dos horas más de clase cada semana. El real decreto de racionalización del gasto público del Estado (el 14/2012) les impuso una jornada lectiva de 20 horas frente a las 18 que hacían hasta ese momento (dentro de las 37,5 horas semanales). Pero el pasado septiembre llegó un primer avance y se rebajó una hora, hasta las 19 lectivas. Eso supuso un incremento de 120 plazas docentes en la plantilla funcional de Secundaria.

Para los que no habrá cambios, de momento, es para los maestros. Los sindicatos han solicitado también la rebaja de dos horas del horario lectivo, de las 25 actuales a 23, pero no se contempla para el próximo curso. El argumento que les ha dado la administración es que no hay presupuesto por ahora.

La recomendación

Los sindicatos insisten en que la Ley para la mejora de las condiciones para el desempleo de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, aprobada por el Gobierno central en marzo, recomienda una jornada lectiva máxima de 23 horas en Infantil, Primaria y Especial y de 18 horas en el resto de enseñanzas, pero Educación les insisten en que se trata de una recomendación que de momento no es factible llevar a cabo. Desde el sindicato PIDE han ido incluso más allá y han solicitado rebajar la jornada de los maestros también a 18 horas para equiparar a todos los docentes extremeños y, además, una nueva organización horaria.

Lo que los maestros sí han recuperado este curso es la rebaja del horario lectivo para los docentes que superen los 56 años –que también se suprimió en 2012– y los sindicatos piden que esta exención se extienda al profesorado también el próximo curso.