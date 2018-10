Mi profesor es el mejor

«Siempre le digo a mis niños que tengo la mejor profesión del mundo y es gracias a ellos». Son las palabras de Marta Fuentes, profesora de Infantil del Colegio Nazaret de Cáceres y uno de los diez docentes extremeñas nominados a los premios Educa Abanca, unos galardones que premian la innovación en la enseñanza y que parten de la iniciativa de los alumnos, exalumnos o las familias, como una forma de estímulo y recompensa al trabajo que el profesor realiza dentro y fuera del aula.

«Es muy bonito que valoren tu trabajo en el aula y que hayan sido las propias familias las que lo propongan. No sé por qué me han nominado, pero es cierto que cuando la organización me lo comunicó no me lo podía creer», explica.

La organización de estos galardones ha recibido de 1.849 nominaciones de toda España y de todos los niveles educativos, dese Infantil a la universidad. Entre las propuestas se ha hecho una selección de 316 docentes entre los que hay una decena de profesores extremeños: 1 de Educación Infantil, 2 de Primaria, 2 de Secundaria y Bachillerato, 2 de Formación Profesional y Educación de Adultos y tres de la UEx. Ahora cada uno de ellos tendrán que aportar los méritos por los que merecerían el reconocimiento y el 5 de diciembre se darán a conocer los 10 finalistas y los premios se entregarán el 23 de febrero de 2019.

«Siempre ha buscado en la enseñanza la fórmula con la que hacer que los niños aprendan de una forma divertida y aprendan a pensar de una forma diferente. Por ejemplo, cuando trabajamos las matemáticas, que no estén solo en los libros de los niños, sino que estén en su vida, que lo apliquen, que experimenten con ellas» dice Juan Luis Ortiz, profesor de Primaria en el colegio Francisco Montero de Espinosa de Almendralejo, también nominado al premio, según ha sabido después, por un profesor en prácticas que pasó por el centro. «No me considero especial, solo busco la forma de que aprendan de una forma divertida», dice.

Marta Fuentes tampoco cree que su trabajo sea extraordinario. Pero el año pasado promovió entre sus alumnos de 5 años el aprendizaje de la lengua de signos aprovechando que una de las compañeras tenía problemas de sordera. «En colaboración con Fexas, cada viernes, aprendían de una forma divertida a expresarse en lengua de signos», cuenta. Y lo aplicaron, por ejemplo, en la actuación de Navidad en el colegio, signando el villancico que cantaron. «Incluso algunos padres se implicaron y aprendieron» dice.

Creatividad

«Desde el primer día he trabajado desde la empatía y el bien común y siempre con la perspectiva de mejorar el colegio, de crear el colegio que yo querría para mis hijos», dice Juan Antonio García Sánchez, nominado por su trabajo en el CEIP Santa Lucía (Puebla de Sancho Pérez). Con esa perspectiva y un poco de creatividad, llevó a cabo proyectos, como convertir los pasillos del colegio en un centro de educación vial con el propósito de «mejorar la convivencia a través de la aplicación de la normativa de educación vial» y con propuestas para las familias como ‘los viernes sin coche’, en los que todos los alumnos debían acudir al colegio a pie.

Los galardones reconocen también la enseñanza universitaria y tienen a tres candidatos en la región. «Tras varios años en la docencia universitaria, puedo decir que no existe secreto», asevera Luis Espejo Antúnez, profesor en el grado de Fisioterapia. Pero sí hay una clave para él: «desde el primer día que entro en clase los trato como profesionales», dice. Y con ese punto de partida, les implica en un aprendizaje activo y «en la resolución de casos clínicos» que les permiten tocar la profesión. Pero también en «el compromiso social» más allá de lo puramente profesional.

Otro de los candidatos es Diego Muñoz Marín (profesor en Ciencias del Deporte) y en su caso lo atribuye al uso de las nuevas tecnologías en el aula. «Muchas de las aplicaciones de ‘google app for education’ son implementadas en nuestros trabajos, destacando documentos y presentaciones de Google para el desarrollo de proyectos; Youtube para la creación de contenidos multimedia; Hangoutd para las reuniones virtuales; google groups para el desarrollo de foros y formularios de Google para las evaluaciones inter e intragrupo», explica sobre la metodología. Además los alumnos disponen de una página web de su asignatura con toda la información actualizada sobre calificaciones; mantiene informados a los alumnos de cualquier actividad de interés a través de aplicaciones móviles e intercambia contenidos científicos a través de Twitter. Precisamente en esta red social anunciaba hace unos días su nominación: «A veces trabajar de manera diferente da sus frutos. Muy contento ya solo con la nominación», decía.