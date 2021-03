Protesta por «falta de personal y de medios» en el hospital de Llerena

«Falta de personal y de medios» en el hospital de Llerena. Esto es lo que ha motivado una concentración ciudadana que se llevó ayer a cabo en la entrada del recinto hospitalarios. Durante la protesta, la presidenta de la Plataforma en Auxilio del Hospital Comarcal de Llerena, Rosa Julián, exigió «menos excusas y más soluciones». Aseguró que llevan meses de reivindicación, pero «siempre son excusas las que nos ponen». Desde la plataforma proponen que «se dote a nivel de recursos humanos la Unidad de Cuidados Críticos para abrirla después de tanto tiempo». Ya está hecha la obra, está el personal de enfermería, pero no hay personal médifco para ponerla en marcha, lo que está obligando a los pacientes a desplazarse hasta Zafra. «Es un gasto que se ha hecho ahí y no entendemos cómo no se ha hecho ya».

Además, advierten de que se ha notado «una merma en los últimos años» en las unidades que siempre ha tenido el centro. Julián pide que «todo vuelva a ser igual que antes»; al tiempo que insistió en «que si es necesario ampliar quirófanos físicos pues habrá que ampliarlos», lo que llevan pidiendo «desde 2002».

La concentración contó con el apoyo del diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea Joaquín Macías. «Este hospital cubre a una zona amplia por lo que merece una potente inversión debido a que atiende a una población muy mayor y muy dispersa en el territorio», reivindicó Macías. El diputado autonómico puso como ejemplo al servicio de Traumatología para mostrar las «deficiencias» que tiene el hospital de Llerena. «Si una persona se rompe una cadera el viernes hasta el martes no se le opera, cuando lo habitual es intervenir en un margen de 48 horas», apuntó, al tiempo que advirtió también de que «no hay suficientes traumatólogos o quirófanos».

Por ello, pide «más especialistas, más refuerzos en esta zona en el tema quirúrgico», así como para la puesta en marcha de la Unidad de Cuidados Críticos.