La próxima orden de vedas prohíbe cazar liebres a 73.000 aficionados

Veto a la caza de la liebre al salto (con escopeta) para la temporada 2020-2021. Es una de las medidas que recoge el borrador de la Orden General de Vedas (OGV) para el próximo año que se presentó el 13 de septiembre en el Consejo Extremeño de Caza y para el que están recogiéndose ahora mismo alegaciones. Entre las que ya se han hecho llegar a la administración autonómica están las de la Federación Extremeña de Caza, que considera desproporcionado e «inaceptable» que se prohíba de forma generalizada la caza de la liebre con escopeta (la modalidad más extendida) y pide un estudio pormenorizado de las poblaciones para ver la situación de la especie por zonas antes de adoptar restricciones a una práctica con 73.000 licencias en vigor. La caza con galgo cuenta con 6.800 licencias activas.

El documento que se está debatiendo propone, entre otros aspectos, que la caza de liebre «solo se practique mediante la modalidad de caza con galgo ante la situación generada por la mixomatosis», confirman fuentes de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y la razón que es que de ese modo se reduce «la presión cinegética» sobre esta especie.

El brote de la enfermedad se detectó en el verano de 2018 y ya entonces se planteó la prohibición de la caza con escopeta, en línea con las medidas que se plantearon en las otras dos regiones afectadas: Castilla-La Mancha y Andalucía. No se llevó a cabo y se pidió prudencia. «Si bien es cierto que no se dispone de datos científicos para conocer cual es el origen de este nuevo virus (de mixomatosis), las recomendaciones hechas desde diferentes estamentos apuntan a reducir la presión cinegética hacia esa especie por un principio de cautela que no contribuya a mermar las poblaciones de liebres sanas, que serían el objetivo del cazador», señalan desde la consejería. El pasado mes de agosto, la federación demandó a la Junta medidas urgentes para atajar la enfermedad y se puso en marcha un protocolo de actuación al encontrar liebres muertas o enfermas y se pidió a los servicios veterinarios que se procediera al análisis urgente de las muestras

estudio previo/ Los cazadores consideran «inaceptable» e «insuficiente» la medida recogida en el borrador porque prohíbe la actividad «pero no plantea un censo previo para conocer el estado de las poblaciones», dice Miguel Gómez Beloki, técnico de la Federación, que recuerda que ya el año pasado recomendaron a los cazadores no capturar liebres en la zonas afectadas por la enfermedad.

«No se puede prohibir sin más la caza con la escopeta, que es la modalidad más extendida y plantear que se cace con galgo, cuando hay muchas zonas de Extremadura de monte y matorral en las que eso no es posible. Apelamos a la autogestión», insiste Gómez Beloki, que plantea que se estudien las poblaciones de cada coto o cada comarca, que en función de los resultados se permita o no la caza («en zonas como Tierra de Barros hay un exceso de ejemplares que dañan cultivos como el de la uva», dice) y que se adopten además medias de gestión como instalar comederos, controlar a los predadores, o extremar los controles veterinarios

En las alegaciones presentadas por la Federación Extremeña de Caza, proponen que se prohíba la caza de la liebre en las Zonas de Caza Limitada, que se lleve a cabo un censo de las poblaciones en el resto de zonas y que en aquellas en las que se constate la baja densidad solo se permita la caza con escopeta «los meses de noviembre y diciembre de la temporada 2020/2021». Entienden que de ese modo se puede reducir la presión sobre la especie, disminuyendo los efectos negativos que podría suponer una prohibición total de la caza con escopeta. Plantea asimismo, que la caza con galgos y cetrería se extienda hasta el tercer domingo de enero.