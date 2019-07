El próximo examen MIR tendrá 50 preguntas menos y será más ágil

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Muy buena noticia, si se les pagará como corresponde, muy buena noticia si no llegara con tan tantísimo retraso, muy buena noticia si mientras los enfermos no tuviéramos que esperar meses y meses a que nos atienda un especialista. Como siempre un parchecito cuando se le ven las orejas al lobo. Yo propongo otra medida y consiste en que los responsables de todo esto y sus familias estuvieran obligados a tratarse en la seguridad pública. Huy.... no quiero ni imaginar lo rápido que se iba a solucionar todo.