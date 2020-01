El PSOE acusa al PP de presentar enmiendas a los Presupuestos que no cumplen con el reglamento

El portavoz de Presupuestos del Grupo Socialista, Jorge Amado, ha acusado este miércoles al PP de presentar "enmiendas al peso" al proyecto presupuestario del Gobierno extremeño para 2020, que son "inaceptables", pues no cumplen con el reglamento.

Amado ha respondido así al PP tras denunciar esta formación política el veto de la Junta de Extremadura a trece enmiendas parciales presentadas al proyecto de presupuestos para este año, cuya aprobación esta prevista en la sesión plenaria fijada para el 23 y 24 de enero.

El portavoz del PSOE ha acusado al bloque de la derecha de pretender hacer nuevamente otra enmienda a la totalidad a través de las modificaciones parciales que han presentado.

Ha instado al PP a que "deje de llorar y lamerse las heridas y se ponga a trabajar", en vez de presentar enmiendas que "técnicamente son inaceptables", pues establecen modificaciones que suponen incremento de gastos o disminución de ingresos sin especificar de dónde se obtienen o se quitan las cantidades planteadas.

A su juicio, los populares han presentado enmiendas "a sabiendas de que son antirreglamentarias" para poder dar luego una rueda de prensa en la que vuelven "a llorar sin aportar nada".

"No quieren hablar de las cuentas y se quejan de algo que no tiene ninguna razón de ser", ha dicho Jorge Amado, quien ha instado al PP a "trabajar de forma constructiva", pues muchas de las enmiendas que se ha aceptado tramitar y no solo las 13 vetadas "dejan mucho que desear", según ha especificado.

En ese sentido, ha reiterado la voluntad de su grupo de negociar y consensuar con la oposición enmiendas que contribuyan a mejorar las cuentas, algo que "el bloque de la derecha lo pone cada vez más difícil", con enmiendas, como las del PP que "son técnicamente malas, pero políticamente peores".

Por otra parte, Amado ha destacado que los presupuestos elaborados por la Junta para 2020 "son muy buenos para los extremeños", pues refuerzan las políticas sociales y la innovación, además "de todo lo que tiene que ver con la economía" regional.

Ha precisado, además, que las 51 enmiendas parciales que ha presentado su grupo mejoran las partidas que tienen que ver con I+D+i, con el gasto social y con la atención a las empresas extremeñas, y refuerzan también todas las políticas de igualdad.