El PSOE avala una Europa fuerte y que comparta «no sólo una moneda»

Dirigentes socialistas de Extremadura, Portugal y que trabajan en las instituciones europeas analizaron ayer en Badajoz la situación de la Unión Europea, y apostaron por una Europa fuerte y que comparta no sólo el euro. Así, el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, incidió en la importancia de las elecciones europeas del próximo mayo para construir una Europa que comparta «sentimientos y no sólo una moneda». En el acto intervinieron también los ministros españoles para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; y de Cultura y Deporte, José Guirao, además del titular luso de Agricultura, Luís Capoulas Santos. Ribera y Guirao pusieron en valor el papel de Europa frente a quienes están utilizando el miedo «para salir ganando», en alusión a los nacionalismos, y resaltaron que fuera de la Unión Europea «no hay futuro». A este respecto, insistieron, en el que el «desafío más importante es Europa», pues fuera de ella «no podemos ir hacia delante, no hay futuro».

En su apertura, Ribera ensalzó los logros de la pertenencia de España a la UE y señaló que los españoles han pasado de mirar a Europa «desde un rinconcito» para convertirse en «europeos de primera» y parte de un proyecto al que hoy se mira «con preocupación» porque muchos están utilizando el miedo para «salir ganando». Abogó por pensar localmente para actuar globalmente, «y no solo al revés», a fin de acertar en las soluciones, además de por analizar no sólo las grandes cifras, sino también las pequeñas,

En el acto inaugural también intervino el ministro portugués de Agricultura, Luís Capoulas Santos, que subrayó la importancia de fijar una posición fuerte en Europa para que la Política Agraria Común (PAC) tenga el presupuesto necesario.

También se refirió a la conexión ferroviaria de altas prestaciones entre Portugal y España al señalar que, como alentejano «comparto las ambiciones y aspiraciones» en esta materia con los socialistas españoles, pero reconoció que «el futuro plan de obras» luso precisa de un consenso político «más alargado». Capoulas aseguró que el Partido Socialista alentejano y portugués tienen las mismas ambiciones y aspiraciones que Extremadura sobre una línea ferroviaria entre Madrid y Lisboa, no solo de mercancías sino también de pasajeros. Apuntilló que, en Portugal y tras la crisis, han decidido que las futuras obras públicas deben tener un consenso político dilatado en el tiempo, en el que se van a poner a trabajar «ahora» de cara a una conexión de pasajeros entre ambas capitales europeas como una «prioridad» pasando por la región extremeña. Sus declaraciones chocan con las del primer ministro portugués, Antonio Costa, que en declaraciones esta semana no vio prioritaria la línea de AVE entre Madrid y Lisboa y no descartó un recorrido por la zona norte, que dejaría fuera a Extremadura.