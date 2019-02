El PSOE extremeño anima a acudir a las urnas para evitar que "las derechas" gobiernen

El portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE, Valentín García, ha animado a los progresistas extremeños a acudir a las urnas el 28 de abril para impedir que "las tres derechas" repitan el escenario andaluz.

Además del "Misterio de la Santísima Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero", está, según García, "el misterio de la derecha política, tres partidos distintos y una sola derecha verdadera".

"Progresistas extremeños: o la participación es importante, o las tres derechas, en sus múltiples manifestaciones, pueden hacer lo que hicieron en Andalucía", ha agregado García en clave de mensaje de advertencia.

El portavoz socialista en la Cámara legislativa extremeña ha instado a "la mayoría social y progresista" de esta región a reaccionar con el fin de "poner a cada uno en su sitio", en referencia a quienes tanto en el Gobierno -PP- como en la oposición -populares y Cs- "han hecho mucho daño" a esta comunidad autónoma.

Según García, "gracias" al PP y Cs, y a los independentistas, cerca de 7.000 desempleados extremeños mayores de 52 años "no van a recibir las ayudas" que había previsto el Gobierno socialista, y unos 187.00 pensionistas deberán seguir abonando el copago farmacéutico "que impuso el PP".

"Gracias al PP y Cs" no habrá compensación a las comunidades autónomas en el sistema de liquidación de IVA, lo que impedirá nuevas aportaciones a la sanidad, la educación y las políticas sociales, y no habrá una recuperación del convenio especial de personas cuidadoras no profesionales y el abono por parte del Estado de sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Asimismo, ha achacado a la derecha, al tumbar los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que "queden en al aire" 376 millones de euros más de inversión para el tren extremeño.