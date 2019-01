El PSOE extremeño insta a PP y Podemos a que vuelvan al Pacto por el ferrocarril

El PSOE de Extremadura ha instado al PP y a Podemos a que "abandonen el electoralismo" y "vuelvan al Pacto por el Ferrocarril", ya que los ciudadanos dieron el "encargo de unidad de acción, corresponsabilidad y responsabilidad" sobre el tren extremeño.

De esta forma se ha pronunciado la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, hoy en Mérida, donde se ha referido a la reunión del Pacto por el Ferrocarril, a la que no asisten representantes de Podemos ni del PP regional.

En su intervención, Mateos ha recordado que el Pacto por el Ferrocarril nació con el objetivo de "reivindicar juntos un tren digno para Extremadura", tras lo que ha preguntado a PP y Podemos si "comparten la inversión del Gobierno de España prevista de 375 millones de euros", y en caso afirmativo ha considerado que "parece razonable que volvieran a debatir la calendarización" de esta inversión.

Según ha reafirmado la dirigente socialista, cuando se ejecuten todas las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado "solo con un año del Gobierno de Pedro Sánchez conseguiríamos más inversiones" que en seis años anteriores del Gobierno del PP.

Por todo ello, Mateos ha reiterado su petición a PP y Podemos para que "abandonen su electoralismo y vuelvan al tren", ya que según ha apuntado, Adif "está cumpliendo con los plazos de las licitaciones" y el Pacto por el Ferrocarril "es la única garantía de presión para que se cumplan" por lo que "no tiene sentido que se hayan marchado". Además, ha recordado que "el tren no es una ideología, no es de izquierdas ni de derechas", sino que "es un compromiso firme que nos dimos todos los extremeños", y por lo tanto supone "justicia histórica para Extremadura"

Presupuestos Generales del Estado

También, Marisol Mateos, ha querido destacar el "esfuerzo inversor" del Gobierno de Pedro Sánchez con Extremadura en los Presupuestos Generales del Estado, que ha calificado de "sociales y comprometidos" con la región extremeña, y que además suponen un "excelente punto de partida para seguir reconduciendo la situación económica".

Así mismo, ha resaltado el incremento de la inversión que estos PGE recogen para Extremadura, que se sitúa como "la quinta comunidad autónoma donde más va a crecer la inversión del Gobierno de España", por lo que ha añadido que las "exigencias" de la región "aparecen con luz y taquígrafos en el proyecto de presupuestos", ha dicho.

Frente a ellos, ha señalado que los anteriores PGE elaborados por los gobiernos del PP "nunca trataron a Extremadura como se merece", tras lo que Mateos ha reafirmado que en las cuentas presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez se recoge una "inversión real de 530 millones de euros", ha dicho.

Así, y tras enumerar algunas de las medidas que se recoge en este presupuestos, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o de las becas, entre otras, se ha dirigido al PP y a Ciudadanos para plantearles si su voto a estas cuentas "va a ser en contra", cuando "se trata de unos presupuestos sociales para la comunidad autónoma".

Y es que, según ha destacado, los PGE suponen para Extremadura "mayor inversión, mayor financiación y más consolidación de derechos sociales", ante lo que a su juicio "quedan dos cuestiones: o votar a favor o abstenerse".

Ha advertido que "quien vote no a estos presupuestos, está votando no a la mejora del bienestar de los extremeños", tras lo que ha resaltado el "esfuerzo inversor" del Gobierno central en la región, en algunas materias como el tren.

.