El PSOE extremeño "no comparte" las declaraciones de Ribera sobre la caza y los toros y defiende ambos sectores

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha afirmado que su partido en la región "no comparte" las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre la caza y los toros, y ha asegurado que desde este partido a nivel regional "siempre" han defendido ambos sectores y "fundamentalmente" porque generan empleo y riqueza, y fijan la población al territorio.

"No estamos de acuerdo con las declaraciones que hizo la ministra, bien es verdad que la ministra dijo que las hizo a título particular", ha matizado González en Badajoz en la que ha agregado, no obstante, que cuando un ministro habla a "título particular" tiene que ser "consciente" de que lo hace "a título también oficial".

De esta manera se ha pronunciado sobre las declaraciones de la ministra Teresa Ribera, quien ha explicado que desde su "perspectiva personal" no entiende a "todas aquellas personas que disfrutan en la caza o en los toros viéndolos sufrir" y, aunque estas competencias no son de su cometido, ha manifestado que "efectivamente" si de ella dependiera "prohibiría" las corridas de toros y la caza.

Asimismo y sobre las manifestaciones del presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, sobre este mismo asunto, Juan Antonio González le ha instado a que, "en vez de criticar tanto", "se una" a la ley regional de caza, en relación a la cual ha apuntillado que el PSOE es el "único partido" que en Extremadura "acaba de registrar" una propuesta en la Asamblea para mejorar dicha normativa, para simplificar los trámites administrativos y crear una licencia única de caza.