El PSOE extremeño no entiende las críticas por defender el artículo '155'

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha señalado que no entiende las críticas recibidas por miembros de su partido por el apoyo a una moción en el parlamento regional sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña al considerar que en la propuesta manifestan su defensa de la Constitución, y ha vuelto a reiterar que no cree que en estos momentos se den la condiciones para activarlo.

En la reunión del Comité Regional del partido esta mañana en Mérida, ha dicho que el PSOE es un partido libre y que lo que "cada uno haya podido sacar de sus conclusiones, pues allá ellos". Además, ha añadido que "no nos arrepentimos absolutamente de nada de lo que hicimos el jueves en la Asamblea".También ha recomendado ver y escuchar la intervención del portavoz socialista en el parlamento extremeño, Valentín García.

"No hemos dicho nada raro ni nada que no esté dentro de las reglas del juego. Lo que se ha dicho es que hay que respetar la convivencia que nos dimos en 1978", ha insistido González, quien ha apuntado que "todo el mundo tenga claro que el PSOE va a defender siempre la unidad de España" al entender que "lo más solidario e igualitario" es tener "un país fuerte que redistribuya la riqueza de manera solidaria entre territorios", y que "los nacionalismos son egoístas", ha finalizado.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tras las críticas recibidas después de la aprobación de la moción en la Asamblea, ha señalado que el 155 sirve para acabar con unas "situaciones inconstitucionales" que considera que "en estos momentos no se están dando", y que, en todo caso, será el Gobierno el que tenga que aplicarlo si así lo entiende necesario.

"Hay mucha provocación dialéctica por parte de los independentistas, pero ahora no se están dando las circunstacias como cuando hace un año unos señores quebrantaron la constitución declarando una supuesta independencia que no existe", ha añadido. Además, ha señalado que en la moción no solamente se apoyaba el 155, sino que además se hablaba de la Constitución, el consenso de 1978 y la convivencia de los últimos 40 años.

En este sentido, ha concluido que "tan insconstitucional es que algunos partidos catalanistas quieran la independencia", como que "algunos de ultraderecha reclamen la supresión de las autonomías".