El PSOE pacta la reforma de la renta básica y Podemos deja pasar la ley de vivienda de Extremadura

Tiempos de entendimiento para el PSOE y Podemos. Ambos grupos cerraron en el pleno de ayer el acuerdo para la reforma de la renta básica, plasmado en la nueva Ley de Renta Extremeña Garantizada. La formación morada facilitó además la tramitación de la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda, una propuesta de los socialistas amenzada por una enmienda total del PP que Podemos se estaba planteando apoyar, aunque finalmente optó por dejar pasar el texto la espera de que el PSOE se abra a introducir cambios sustanciales en el trámite de enmiendas parciales.

La reforma de la renta básica se plasma en la nueva Ley de Renta Extremeña Garantizada, una norma impulsada por Podemos que se aprobó ayer de forma definitiva tras incorporar 70 enmiendas de los socialistas, la mayoría tendentes a suavizar las pretensiones iniciales de la formación. Así, el diputado Carlos Labrador dejó claro que la prestación no será en ningún caso vitalicia ni universal y que debe reforzarse el derecho al cobro con el cumplimiento de un proyecto de inserción. Por lo que respecta a las cuantías, se seguirán calculando en base al Iprem, aunque el mínimo a percibir será del 100% de este indicador y no el 80% como se abona en la actualidad.

De esta forma, la cuantía actual, de 432 euros al mes para una persona, se verá incrementada hasta los 537. Son 105 euros más, pero lo cierto es que la cifra se queda por debajo de las pretensiones de Podemos, que pedía calcular las prestaciones en base al índice de pobreza del Instituto Nacional de Estadística (INE) e irlas incrementando año a año hasta llegar al 100% en 2021, lo que supondría alcanzar una renta de 685 euros al mes.

Ante este escenario, el diputado de Podemos Daniel Hierro agradeció en la tribuna el espíritu negociador de los socialistas, pero les pidió «mucha más ambición» hasta que Extremadura deje atrás las elevadas tasas de paro que soporta. No obstante, Hierro sí destacó que con esta reforma «se ha conseguido avanzar mucho más legislativamente» que con la anterior ley de renta básica, pues se «devuelve la dignidad» a las personas sin ingresos y «no se deja tirado a nadie».

Por lo que respecta al resto de grupos de la oposición, tanto el PP como Ciudadanos y el diputado no adscrito votaron en contra del texto después de que todas sus enmiendas parciales (la formación naranja no presentó ninguna) fueran rechazadas.

NEGOCIACIÓN OSCURA / Desde la bancada popular, la diputada Felisa Cepeda criticó a PSOE y Podemos por moverse por los intereses electorales y les acusó elaborar una ley «para que los extremeños estén subsidiados de forma permanente». Además, les afeó que se contemple un plazo de seis meses para su entrada en vigor, lo que a su juicio supone «un engaño» de cara a las próximas elecciones. «Está claro que han llegado a un acuerdo con oscurantismo para aprobar esta ley», les dijo Cepeda, que una vez más recordó que «la mejor política social es el empleo».

Además cerrar el acuerdo sobre la Ley de Renta Garantizada, en el pleno de ayer la formación morada se abstuvo para permitir la tramitación de la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda del PSOE, que busca garantizar el acceso a una vivienda digna, dinamizar sector de la construcción o mejorar la accesibilidad universal y la eficiencia energética. Podemos dejó pasar la norma al no apoyar finalmente la enmienda a la totalidad del PP, aunque sí avisó que si no hay cambios sustanciales en el trámite de enmiendas parciales que ahora comienza, no le darán su apoyo final. Pese a que la formación ya había tildado el texto de «chapuza» y después de la Junta de Portavoces del pasado martes amenazó con apoyar al PP para tumbarlo, el diputado José Luis Murillo defendió ayer que prefieren ayudar a solventar «los déficits» que presenta.

Para los populares sin embargo, esta ley viene a poner de manifiesto «el desaguisado» de los socialistas en esta materia y mostraron su rechazo «en la forma y en el fondo». Para Cs, por su parte, el texto también llega «tarde y mal».