El PSOE pide a Cs que no dependa de las decisiones desde Madrid

Que piense en clave regional. Que no vaya en contra de «la voluntad de los extremeños». Que no dependa de las decisiones que se toman desde Madrid. Que haga, básicamente, lo que les beneficia a ellos: mirar hacia la izquierda. Es el mensaje que desde el PSOE le mandaron ayer el líder extremeño de Ciudadanos, Cayetano Polo, quien se excusa asegurando que no tiene prisa en dar un veredicto cuando realmente quiere decir que esa decisión no se va a tomar en Extremadura, sino en la dirección central de la formación política. De manera que la incógnita sigue abierta a pocos días de la fecha límite.

Este sábado, 15 de mayo, se deben conformar todos los ayuntamientos de Extremadura, pero los de las dos ciudades más importantes de la región, las dos capitales de provincia, Cáceres y Badajoz, están en el aire a la espera de que los de Albert Rivera digan si tienden su mano a los partidos de derecha o al PSOE.

«UN PASTELEO» / El portavoz socialista regional, Juan Antonio González, pidió ayer a Ciudadanos que sea un partido «sensato». Añadió que todo lo que no sea un pacto con ellos «iría contra natura» y sería un «pasteleo de tres partidos políticos, en el que se incluye la ultraderecha que representa al franquismo de este país».

«Los extremeños el pasado 26 de mayor eligieron cambio en grandes ciudades como Badajoz, Cáceres o Almendralejo», continuó González.

Pero, por su parte, Cayetano Polo le contestó asegurando: «No hay prisa, hasta este sábado hay tiempo». «Ni estamos más cerca del PP ni estamos más cerca del PSOE», apostilló para volver a abrir todas las opciones.

¿negociaciones con VOX? / Polo también afirmó que «no han mantenido ningún encuentro con Vox» porque, dice, solo contempla formar gobierno con PSOE o PP, como ha establecido la Ejecutiva nacional. ¿Cómo se materializará esta premisa cuando necesitan a la ultraderecha para conformar un gobierno de derechas? El referente lo tienen en Andalucía, donde la formación naranja mantiene que son los populares y no ellos los que llegaron a un acuerdo con Vox, aunque los tres partidos vayan de la mano.

Asimismo, el líder de Ciudadanos subrayó que su partido no es «lo mismo en lo municipal, autonómico y nacional, y que «evidentemente» las decisiones que se toman en Extremadura «se comparten y se ponen en común con la dirección nacional».

Habría que recordar que tanto en Cáceres como en Badajoz, donde hasta ahora gobernaba el PP, el PSOE ha sido la lista más votada en ambos ayuntamientos en las elecciones del 26-M.