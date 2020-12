Al pueblo compartiendo coche

La pandemia y el sinfín de restricciones a la movilidad que ha traído consigo han reducido considerablemente el volumen de desplazamientos por carretera en los últimos meses, pero también han supuesto un significativo cambio en los hábitos y en los destinos de los trayectos. Una variación que se ha dejado sentir en los viajes realizados a través de BlaBlaCar, la plataforma que pone en contacto a personas con trayectos comunes y que deseen compartir coche, donde se ha percibido un importante aumento de las rutas con origen o final en las pequeñas poblaciones.

A ello han contribuido diferentes factores. «Este verano ha habido mucho más turismo nacional y con estancias muy largas, en lugar de tener sobre todo viajes de fin de semana, como otros años», señala Itziar García, directora de Comunicación y de Relaciones Institucionales de BlaBlaCar en España y Portugal. Posteriormente, una vez pasado agosto, ha continuado la tendencia, gracias en este caso a usuarios que se desplazaban a los pueblos para teletrabajar.

Pero, más allá de la coyuntura, García también hace hincapié en la aportación que ha supuesto el desarrollo del algoritmo de paradas inteligentes que esta compañía utiliza desde el 2018 para conectar mejor a las pequeñas poblaciones, y que se optimizó durante el periodo de confinamiento.

¿Cómo funciona este algoritmo? Si por ejemplo un usuario publica un viaje de Talavera de la Reina a Badajoz, responde Itziar García, en este trayecto hay localidades que sí que suelen tener una conexión directa a través de la aplicación, como Trujillo o Mérida, pero existen otras muchas, las menos pobladas, en las que esto no sucede. «Lo que hace el algoritmo es avisar al usuario que ha publicado el viaje que con un desvío mínimo, inferior a los 10 kilómetros, puede recoger a alguien en Villamesías, por ejemplo, y llevarlo a Badajoz. Eso supone para el conductor una ventaja, porque sabe que hay más posibilidades de que otras personas ocupen sus asientos vacíos y ahorrar así algo más de dinero, y también para el pasajero, porque le da la posibilidad de hacer ese recorrido de punto a punto, evitando desplazamientos ‘de última milla’».

Si en marzo este algoritmo se empleaba en un 9,5% de los viajes de BlaBlaCar, en junio la proporción pasó a ser del 15% y en septiembre de un 21%. De los 388 pueblos de Extremadura, en lo que va de año se han conectado 364 de ellos, un 93,8% del total, bastante por encima del 75% promediado en España. Entre las cuatro localidades de menor tamaño que se han enlazado este verano, hay tres de la provincia de Cáceres: Jarilla (154 habitantes); Descargamaría (181); y Valdehúncar (201); y una en la de Badajoz: Aljucén (247)

De acuerdo a los datos facilitados por esta empresa, a día de hoy cuenta con una comunidad en Extremadura de casi 260.000 usuarios (143.086 en Badajoz y 116.129 en Cáceres). En el último año se han ofertado a través de su aplicación más de 400.000 asientos vacíos con origen Extremadura.

La distancia media de los trayectos desde la región es de 217 kilómetros. Los desplazamientos más habituales son los interprovinciales y las conexiones con Madrid y Andalucía. La edad media de los usuarios es de 33 años.

Desde que acabó el estado de alarma la actividad de esta plataforma ha estado en torno al 60% en relación al año pasado, pero los aislamientos perimetrales la llevaron en noviembre a entre un 25% y un 30% de la del 2019. “Lo que vimos en junio es que tuvimos un crecimiento muy rápido de la demanda pero no tanto de la oferta”, precisa Itziar García. El pasajero prefería evitar el mayor número de puntos de contacto que suponían el transporte público o las estaciones “y las peticiones se disparaban a niveles prácticamente previos a la pandemia, pero el conductor ahora prefiere viajar solo en mayor medida. Y esa es la parte que nos ha costado recuperar más”.

«Hay semanas en las que tengo que hacerme un cuadrante»

Beatriz González es usuaria de BlaBlaCar como conductora desde el año pasado. «Aparte de amortizar un poco los gastos, también lo hago por ir acompañada», explica. Esta documentalista de 39 años es natural de Badajoz, donde reside, pero trabaja en Cáceres, lo que la obliga a desplazarse allí casi a diario. Entre esos viajes y los que hace los fines de semana a Mohedas de Granadilla, la localidad cacereña de la que es su pareja, suma «entre cuatro y cinco mil kilómetros» al mes. «El año pasado hice muy pocos viajes [con la plataforma] pero este hay semanas en las que tengo que hacer un cuadrante, para no dejarme a nadie», cuenta.

«Hay algunos pasajeros que son frecuentes, porque vienen a trabajar a Cáceres a diario también, pero otros son eventuales, personas que vuelven del instituto, de la universidad... o que tienen que hacer cualquier gestión en Badajoz. Y esos sí que tengo que apuntármelos para no quedar a nadie colgado», añade. En cuanto a los trayectos a Mohedas, «lo que más he llevado es gente a Cañaveral o a Plasencia», destinos que no le obligan a desviarse mucho de su ruta.

«Te encuentras de todo, gente que es más o menos abierta, pero en general todas las experiencias han sido hasta ahora bastante satisfactorias», afirma. «Con quienes viajas a menudo sí que entablas algo más de conversación, te cuentas el finde o le preguntas por los niños», indica.

De las cinco plazas del coche, ocupa «tres, conmigo cuatro» como máximo, «por comodidad y por mantener la distancia de seguridad». Los viajes se hacen con la mascarilla puesta en todo momento, incide, y, además, lleva gel hidroalcohólico en el coche.

«Lo hago por ir con gente, si no el viaje se me hace muy largo»

«Casi siempre lo hago por ir con gente, porque si no el viaje se me hace muy largo. Pongo el importe que me aconseja BlaBlaCar y ya está. Es más por la compañía que por el ahorro», detalla Mari Cruz Pozo, que es usuaria de esta plataforma para compartir coche desde el 2017, durante su primer año estudiando Arquitectura en Sevilla. «En estos tres años para mí ha sido todo muy positivo, con gente muy simpática y amable», asevera. El trayecto entre la localidad en la que vive, Villanueva de la Serena, y la capital andaluza es el que realiza más frecuentemente, «casi todas las semanas.



Además de la compañía, la otra ventaja principal que ve en este servicio es la del menor tiempo que se invierte en el desplazamiento. «En autobús son cuatro horas y de esta forma en dos horas y cuarto o dos horas y media puedes estar allí», arguye. En cualquier caso, apunta, aunque también recurre a veces a la plataforma como pasajera, «desde hace un año casi siempre publico el viaje para conducir yo, porque así tienes más libertad para salir a la hora que quieres, o para pasar a por los pueblos o no en función de si tienes más o menos prisa».

En los últimos meses, eso sí, ha notado una bajada en la demanda por la pandemia. «A la gente le da más miedo viajar por el coronavirus o prefiere hacerlo dos personas solo en el coche, en diagonal», indica.

En su caso, «solemos ir dos o tres como mucho, contando conmigo. Llevo un bote de gel puesto entre los asientos y abrimos las ventanas de vez en cuando para airear. Y, por supuesto, todos siempre con mascarilla».