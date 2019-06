Quiero ibuprofeno ¿necesito receta? La pregunta lleva un par de semanas recorriendo todas las boticas de la región, a causa del desconcierto que ha originado la campaña emprendida por varias regiones, recogiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para incrementar el control sobre algunos fármacos de uso común, como el ibuprofeno o el paracetamol (antes lo hizo también con los protectores gástricos y en especial con el omeprazol). La respuesta a la cuestión sobre la receta sí o no es: «depende». Y en el depende se incluyen distintas variables, entre ellas: la dosis, si el fármaco está o no subvencionado por el sistema público y el número de comprimidos del envase. Un ejemplo, un envase de diez comprimidos de paracetamol de un gramo no necesita receta, pero un envase de paracetamol de un gramo que tiene 40 comprimidos sí que requiere de la prescripción de un médico.

«Ningún medicamento es inocuo y un médico prescribe (el paracetamol o el ibuprofeno) cuando hay una patología que me va a doler. Pero no podemos almacenar medicación, por si acaso me va a doler», señala Carlos Arjona, presidente del colegio de Médicos de Cáceres. De ahí que para los envases con más comprimidos se requiera pasar antes por una consulta para que medie el control de un facultativo sobre la indicación. «Ninguna medicación se debe consumir diariamente sin control médico», advierte. Y en el caso concreto del paracetamol y el ibuprofeno, «es necesario más control, porque aunque son de uso común, en altas dosis también pueden ser tóxicos», advierte.

Uso racional

La Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que regula qué fármacos requieren o no receta, es del año 2006, aunque médicos y farmacéuticos reconocen que «en general se ha hecho la vista gorda» hasta hace poco tiempo. «Es cierto que son fármacos que llevan 60 años en el mercado y que están en todos los botiquines. Pero un uso reiterado puede provocar, por ejemplo, problemas hepáticos», reconoce Cecilio Venegas, presitende del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, que defiende que se controle que los fármacos se dispensen «según lo que marca la ley». Pero advierte: «el propio sistema sanitario se tiene que acostumbrar a emitir recetas para estos fármacos, porque no es lo habitual», dice.

Y eso sitúa en ocasiones a los responsables de las farmacias «bajo mucha presión», reconoce Celia de Miguel, presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Familiar. En su caso, siempre ha exigido la receta para dispensar este tipo de fármacos «y he recibido quejas de la gente por hacerlo», reconoce.

Uno de los motivos, que hay presentaciones en las que la receta se precisa o no en función del número de comprimidos. Un caso concreto: el Gelocatil es una presentación de paracetamol de un gramo. Hay un envase de 10 comprimidos, que se puede dispensar sin receta y que cuesta 3,49 euros. El Dolocatil, es otra presentación de paracetamol de un gramo, subvencionada por el sistema sanitario y que se dispensa en envase de 40 comprimidos, por lo que requiere una receta. Cuesta 2,47 euros. «Es mucho más barato, pero sin receta no se puede administrar», explica Juan José Hernández Rincón, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres. La razón básica es que con un envase de diez comprimidos hay una probabilidad más baja de que se pueda producir un abuso y más garantías de que haya control médico sobre el consumo. Y el mismo criterio se aplica en el caso del ibuprofeno, con otras concentraciones y presentaciones. «Pero es fundamental que los médicos se acostumbren a prescribirlos, que no se traslade la responsabilidad a las farmacias», advierte.

Según los datos del Consejo Extremeño de Colegios de Farmacéuticos, en el 2018 se dispensaron 1,8 envases de paracetamol e ibuprofeno en las boticas de la región. Según esa cifra, cada extremeño tomó de media 1,6 cajas de los dos comprimidos.