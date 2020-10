Ramírez: "A veces hay impresión de que no pasa nada. Y sí que pasa. Y mucho"

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha comparecido ante los medios después de que el Consejo de Gobierno de este martes haya decretado el aislamiento perimetral de Almendralejo por la alta incidencia acumulada de casos positivos por covid-19, una incidencia que supera las 440 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media de la región.

“A veces hay la impresión de que no pasa nada. Y sí que pasa. Y mucho. Pasa a nivel sanitario y puede llegar a pasar e niveles económicos. Es mejor este tipo de medidas que no volver más atrás o a otras que estamos viendo en otras partes de España”, ha dicho el alcalde, que ha lamentado que la población no haya sabido frenar la ola de contagios que ya llevó a la ciudad a decretar las primeras medidas restrictivas. Ramírez también ha alertado que “este virus afecta tanto a personas jóvenes como a mayores”, señalando a la población que tome conciencia de la importancia de ser más responsables que nunca.

Ya se ha producido una primera toma de contacto entre los diferentes cuerpos de seguridad (policía local, nacional y Guardia Civil) para establecer el protocolo de seguridad que vigile las entradas y salidas de la población. Está previsto que la medida entre en vigor a las doce de la noche de este miércoles, una vez se publique en el Diario Oficial de Extremadura.

Preocupa mucho en Almendralejo la alta tasa de positividad en pruebas PCR, superior al 15%, muy por encima de los niveles de media en el país que oscilan entre el 5 y 10%. También destaca Ramírez que el hecho de no existir muchos brotes complica el trabajo de trazabilidad de la enfermedad, ya que son casos de muy diversos focos.

El alcalde, que ha aclarado las medidas de restricción que son similares a la fase 1 de la desescalada, ha pedido tranquilidad a la población: “no nos volvamos locos yendo a los supermercados, ya que dentro de la ciudad no está restringida la movilidad”.

Sí ha anunciado que volverán a ser más estrictos con el cumplimiento de las normas y que vigilarán mucho las reuniones privadas y el ocio no controlado. Ha confesado que durante este fin de semana han llamado la atención a muchas personas de naves y locales que estaban realizado reuniones de más de seis personas, pero que a partir de ya no habrá avisos y sí propuestas de denuncia en firme.