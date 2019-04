Ramón Jáuregui pide «dar la espalda al oscurantismo populista y excluyente»

El eurodiputado y exministro Ramón Jáuregui pidió ayer a Europa y a América Latina que den «la espalda al oscurantismo populista y excluyente», «al extremismo que desprecia los valores democráticos» y a «los iluminados que se presentan como salvadores de patrias» en defensa de sus propios intereses, informa EFE.

Ramón Jáuregui hizo estas consideraciones en su discurso de toma de posesión como miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, donde ocupará el sillón del escritor austriaco Stefan Zweig, en un acto en el que intervinieron la también académica y Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan; y el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.

En sus palabras, el político vasco reconoció que América Latina llegó tarde a su vida y por eso es «un amor lleno de madurez, pero no exento de emociones», ya que todo allí «te atrapa y te conmueve». Tras indicar que muchas veces ha pensado que «lo que realmente necesitan esos países es una revolución socialdemócrata», Jáuregui defendió que el papel de Europa en Latinoamérica no puede ser otro que el de un «amigo fiel» o un «socio leal» frente a los planteamientos geopolíticos de Estados Unidos, China o Rusia. Se trata, según dijo, de intentar «aportar soluciones, no crear problemas; buscando el beneficio mutuo, no la imposición unilateral, trabajando mano a mano para hacer frente a los grandes retos de la agenda global», en una relación que «va más allá del comercio y la cooperación, más allá incluso de valores e intereses compartidos».

En ese sentido, Ramón Jáuregui tuvo también en su discurso un reconocimiento a las letras latinoamericanas y a «todo ese talento exuberante y variado» de los autores y autoras a los que él llama «de ida y vuelta», aquellos que «nacieron en una orilla, pero tuvieron la suerte o el infortunio de pasar buena parte de sus vidas en la otra», como Zweig, que tuvo que refugiarse en América para huir del nazismo.

STEFAN ZWEIG / El nuevo académico de Yuste se refirió a la obra póstuma del escritor judío, El mundo de ayer, donde se pregunta cómo Europa no fue capaz de frenar a tiempo el avance del autoritarismo y del facismo. A su juicio, las reflexiones de Stefan Zweig son necesarias también hoy, cuando «vuelven los vientos de la intolerancia y el totalitarismo», como «una señal de alarma ante un mundo que no encuentra su orden, su paz y sus equilibrios».

En ese sentido, Jáuregui invitó a pensar «en la vuelta de los autoritarismos» en países como China, Turquía, Rusia, Brasil e incluso Estados Unidos y a pensar también en el «rebrote de los nacionalismos» ante la existencia de líderes políticos como Orban, Salvini o Le Pen,

Por el contrario, el eurodiputado socialista reivindicó «los valores democráticos y humanistas que Europa y América Latina comparten», que «han sido generosas y acogedoras» y que gracias a ese talante «se han enriquecido y crecido, porque, al contrario de lo que algunos pretenden, la diversidad no es una amenaza a la identidad de los pueblos, sino una fuente de riqueza que les proyecta hacia el futuro y evita que se queden anclados en un pasado trufado de prejuicios y complejos».