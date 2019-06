Ratifican la denuncia por los papeles tirados a contenedores de Villafranca

El coordinador de Ciudadanos (Cs) en Villafranca de los Barros, Juan Ignacio Díaz, acudió ayer a los juzgados de esta localidad para ratificar la denuncia que interpuso en la madrugada del pasado sábado por los documentos encontrados en seis contenedores de este municipio. Díaz apuntó que Cs recibió una llamada e «inmediatamente» puso el asunto «en manos de la Guardia Civil que son los encargados y competentes de su investigación».

Este domingo, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, indicó que la documentación está en manos de la Guardia Civil y a disposición de lo que diga la autoridad judicial. En este sentido, afirmó que es esta institución la que debe aclarar si se tiene que proceder a la destrucción con garantías, devolver al ayuntamiento «o lo que se tenga que hacer», y agregó que «en principio no es más que documentación que pueda tener datos que no deban estar al acceso público, no hay nada más».

Juan Ignacio Díaz remarcó ayer que la formación ‘naranja’ tiene «plena confianza y profundo respeto en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la Guardia Civil, la policía local y la actuación judicial que se está llevando a cabo». «Vamos a ser muy escrupulosos en respetar y no entorpecer las investigaciones tanto de la policía judicial como de los procedimientos y las diligencias previas que están iniciadas por parte de Juzgado de Instrucción de Villafranca», añadió Díaz, según informó en nota de prensa Cs. Además, resaltó que la «única intención» de su formación es «evitar cualquier perjuicio para los villafranqueses y para el ayuntamiento de la localidad».

«Son hecho graves y hay seis contenedores repletos de documentación sin destruir, además de cuantiosas bolsas de documentos triturados, con datos relevantes de ciudadanos que los equipos de especialistas de la Guardia Civil tienen que analizar», concluyó Díaz.

«Cuando tengamos novedades las daremos a conocer», apostilló, a la vez que explicó que «ahora mismo las diligencias previas están en marcha, se ha dado traslado y comunicación a la Fiscalía».

«INTENCIÓN POLÍTICA» / Por su parte, el primer teniente de alcalde en funciones de Villafranca de los Barros, Joaquín Rodríguez, sostuvo ayer que los papeles municipales hallados en contenedores de basura «no tienen ningún valor» y que la denuncia de Cs sobre este hecho tiene «una intención política». «Son ganas de hacer daño», pues «nosotros tenemos la cabeza muy alta y no hemos hecho nada malo», aseveró Rodríguez en rueda de prensa, durante la cual resaltó la transparencia de la gestión del equipo de Gobierno local.

Acompañado por los concejales en funciones Pilar Carrillo, Alfonso Solís y Lorenzo García, Rodríguez mostró «el asombro del equipo de gobierno por el revuelo montado», ya que «lo único que se ha hecho, después de una legislatura, es hacer limpieza de despachos, tirando papeles que no tienen ningún valor».

«Hemos dejado las estanterías vacías después de muchos años guardando documentos, que eran copias de expedientes, catálogos. Son todos documentos públicos, que tienen todos los concejales, y que no ocultan nada», destacó. Respecto a la protección de datos, apuntó que «puede que haya algún papel que se haya escapado con algún dato personal, puede ser, porque era muchísima documentación, pero eso lo desconocemos».

Tras indicar que hasta ahora el Ayuntamiento no ha recibido aviso de la denuncia elevada por Cs, Rodríguez manifestó que todo se hizo a plena luz del día «porque no tenemos que ocultar nada». En este sentido, dijo que esta limpieza es «una práctica habitual».