Rayuela permitirá que el nombre elegido por el alumno transexual sea el que aparezca en sus documentos

¿No es un atentado a la libertad de las personas de un género al que se le impone compartir el vestuario con alguien que es de su mismo sexo psíquicamente, pero que tiene por necesidad que ostentar un sexo diferente que es el que le dio la naturaleza? ¿Las libertades son sólo para las minorías? Pues estamos inventando la libertad de élites o grupos en detrimento de la libertad a secas. Y pueden llamarme a gusto todófobo que no me importa. Y la solución de llamar fascistas a quien razona pero no como conviene a lo políticamentte correcto es una de las primeras manifestaciones de estar infectado or el virus del totalitarismo y la falta de reflexión y discernimiento.