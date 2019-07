Rebajas, aunque menos

1 de julio. Comienzan (oficialmente) las rebajas, y se nota básicamente en el pequeño comercio, porque hace ya días que los descuentos, promociones y ofertas asoman en los escaparates de las principales cadenas de moda. La liberalización aprobada en 2012 por el gobierno eliminó los límites de las promociones y desde entonces la brecha entre las grandes corporaciones y pequeñas tiendas no ha hecho más que crecer. La conclusión: que las rebajas, son cada vez un poco menos rebajas por sí mismas.

«La liberalización lo cambió todo y la falta de una regulación al respecto ha llevado al pequeño comercio a una situación límite», apunta Enrique Barrasa, presidente en funciones de la Confederación del Comercio de Extremadura (Confeco), que dibuja una situación poco halagüeña para el pequeño comercio: «está abocado a desaparecer». Calcula que cada año se pierden en España una media de 10.000 establecimientos, y los que aguantan, no pueden resistir el ritmo de promociones de las cadenas, ni pueden igualar el volumen de descuentos en los periodos oficiales de rebajas de verano e invierno

El dominio de las grandes cadenas no solo ha cambiado las reglas del juego, sino también el patrón de las rebajas. Lo primero: la gente ya no se lanza a la calle en el primer día de descuentos porque las cadenas no solo anticipan el periodo de rebajas, «sino que van ofreciendo promociones periódicas de varios días, o de productos concretos a lo largo del todo el año. Y otra cuestión: los descuentos escalonados que se veían en los escaparates se han ido sustituidos por otros más agresivos. «El pequeño no puede seguir ese ritmo. Y es cierto que no se puede poner puertas al campo, pero hay que regular algo, legislar para todo el sector y no solo para algunos como ahora», plantea Barrasa, que espera poco de la campaña que acaba de arrancar. «Las rebajas de invierno, que suelen ser mejores, ya fueron malas», apunta. En el periodo de descuentos de enero, mientas que las ventas en las grandes cadenas y las grandes superficies se incrementaron un 1,4% y un 2,4% respectivamente, en el caso del pequeño comercio cayeron un 0,4%. «Lo que esperamos es que ahora caigan también. No hay ambiente de rebajas. El panorama es bastante sombrío», insiste.

Menos contratos

Las previsiones de empleo para esta campaña de rebajas no dibujan un escenario más esperanzador. Según la estimación de Adecco, Extremadura generará en este periodo unos 630 contratos, una de las cifras más bajas de los últimos años y 300 menos de lo previsto en el 2018.

«Es cierto que las ventas no están como desearíamos, pero después de muchos años malos, en este hemos conseguido al menos parar la caída», opina por su parte el responsable del centro comercial abierto de la calle Menacho, Félix Retamar. En su caso las perspectivas son buenas, también por las iniciativas que han puesto en marcha los comerciantes de la zona para atraer a clientes (en julio mantendrán los ‘rastrillos’ de los fines de semana y también habrá una ‘shopping night’ con establecimientos abiertos hasta la madrugada) y la especialización que se ha producido en los negocios de la zona hacia el comercio de eventos.

La asociación del pequeño comercio cacereño también confía en unas rebajas en positivo, porque aunque la temporada de verano se adelantó por el buen tiempo, después se paró «y hay stock», señala Lucía Prado, de AECA, aunque siendo conscientes de que «es imposible competir» con el ritmo de promociones y rebajas de las grandes cadenas». Apunta a un incremento en las ventas de entre el 5 y el 10%.