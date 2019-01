Las rebajas traen colas en Extremadura

Como era previsible, el inicio de la temporada de las rebajas de invierno dejó ayer largas colas en establecimientos comerciales de la región, con descuentos de hasta el 70% y donde el gasto medio por persona será de 115 euros (6 euros menos que en España).

En Badajoz, las buenas previsiones para el primer día se han superado con afluencia masiva desde primera hora a las principales calles y centros comerciales. En las puertas de algunas tiendas de El Faro había colas antes de que abriesen. En la calle Menacho hubo más presencia de público de la esperada, según confirmó el secretario de la asociación de comerciantes, Manuel Rodríguez. En todo caso, aseguró que las rebajas «se han desvirtuado» con las promociones anteriores, como el Black Friday. En El Corte Inglés, la mayor afluencia se produjo a partir de las once de la mañana. Según su responsable de Comunicación, Miguel Luna, la imagen de las colas masivas esperando la apertura del centro comercial para hacerse con las oportunidades ha cambiado, pues el cliente busca un producto específico que ya ha visto.

Mérida: Varias personas ojean prendas en un establecimiento, ayer.

En Cáceres, el Centro Comercial Ruta de la Plata y el pequeño comercio registraron una afluencia elevada. «Las rebajas no son lo que eran porque ya no existen fechas oficiales de inicio o final, el calendario es libre. No obstante, estas rebajas tienen más ventas y normalmente dan salida al producto de temporada», explicó María de los Ángeles Costa, gerente de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres. «Las rebajas se han disipado con las promociones desde el principio de temporada y con campañas como el Black Friday. Nosotros por ejemplo tenemos clientas de muchos años a las que también venimos haciendo descuentos», señaló Inés Martínez, titular de boutique Lilas, en avenida de España. Desde Opalím, en el Centro Comercial Cánovas, afirman que las «verdaderas rebajas son las que permanecen en las tienda pequeñas, donde se ve cómo reducimos los precios a los mismos artículos de la temporada», según Pilar Durán, su dueña.

En Mérida, la masiva presencia de clientes y colas para pagar en algunas conocidas firmas de ropa eran palpables desde las 10.30 horas. Y es que ayer fue un día «no solo para las rebajas, sino también para cambios y devoluciones; pero las perspectivas son buenas», señala Margarita Gil, vocal de la Asociación de Comerciantes de la capital extremeña.