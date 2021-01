Récord de hospitalizados en Extremadura en un domingo con 15 fallecidos y más de 1.000 contagios

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Como estoy disfrutando lo del Mañueco y el abulense. jajja. Y que quería salvar vidas de 20:00h a 22:00h. Los políticos, y más si son de antaño, rancios etc.., tienen discursos para abuelas hilanderas. Sois unas abuelas hilanderas?. En una pandemia se entiende y se comprende una serie de normas, entre las que no está el toque de queda más que de 00h a 05 h si acaso. Se montan sus películas y nos tratan como a sipilitrapos. La bajada va a ser muy lenta porque los salvoconductos están permitiendo muchas tropelías. Os invito a que veais la imagen de la sal de VAR de futbol. Cuatro no convivientes sin mascarilla en un zulo.