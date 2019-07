Regantes de Valdecañas protestan mientras hacen obras in extremis

Casi 1.500 hectáreas de tabaco, alfalfa, maíz, almendros... pero también ovejas y vacas piden agua a gritos pero no les llega. El embalse de Valdecañas, del que se abastecen los regantes de la zona de Peraleda de la Mata, El Gordo y Berrocalejo, está a un nivel inferior del necesario para poder captar agua. Así lleva días denunciándolo un centenar de agricultores, que ayer llevaron la protesta ante la sede de Iberdrola en Cáceres.

«Nos están causando unas pérdidas económicas muy graves, perdiendo todo el cultivo porque están turbinando por ganar dinero a nuestra costa; nos están arruinando», lamentaba el presidente de la Comunidad de Regantes de Peraleda de la Mata, Roberto Burgos. ‘Queremos agua’, ‘Un pueblo sin agua es la muerte de sus vecinos’ o ‘Iberdrola nos va a arruinar si no deja de turbinar’ fueron algunos de los cánticos que se escucharon ayer en la calle mientras los respresentantes de los regantes y de los tres ayuntamientos afectados se reunían con responsables de Iberdrola. Necesitan una solución urgente. Y las obras de emergencia que la Junta comenzó ‘in extremis’ el pasado domingo no les convencen del todo: «arreglan un poco la situación, pero no es suficiente», insistió Burgos. «La única que puede solucionarla del todo es Iberdrola si deja de bajar el embalse turbinando para que los regantes podamos captarla», dijo.

Desde la Consejería de Agricultura insistieron ayer que «en 2 o 3 días» podrán comenzar a regar con las actuaciones que se llevan a cabo en el embalse, que hoy visitará la consejera Begoña García.

Por su parte, desde Iberdrola insisten en que únicamente están cumpliendo con las obligaciones dictadas por el Convenio Albufeira, suscrito entre los Gobierno de España y Portugal, que obliga a entregar al país vecino un volumen de agua de 2.700 hectómetros cúbicos antes del 30 de septiembre. Y todavía faltan más de 700 hm³ de agua. Por eso, urge que se tomen decisiones porque «no es posible cumplir con la obligación impuesta por el convenio entre ambos países sin que se produzcan afecciones a otros usuarios», indican.

COLABORAR / La compañía eléctrica dice que se ofrece a colaborar y prestar apoyo técnico. Propone facilitar información de la batimetría del embalse para indicar la ubicación de la captación provisional de agua, por ejemplo, pero también pide soluciones a largo plazo «bien sobre las obligaciones que establece el Convenio de Albufeira o sobre actuaciones para llevar las tomas de captación afectadas a cotas inferiores, para garantizar el suministro».

Desde UPA-UCE, Ignacio Huertas se sumó ayer a la protesta y recordó que la ley de aguas señala que «los regantes tienen un derecho a regar, prioritario sobre las eléctricas». Por eso, exigió que las pérdidas que se produzcan las asuma «quien ha generado el problema, Iberdrola y la Confederación Hidrográfica del Tajo». Ángel García, de Asaja también mostró su apoyo a los regantes: «Esta es la forma de potenciar la despoblación que tienen las grandes empresas, arruinando a 600 familias». «No puede ser que por los intereses económicos de Iberdrola se deje sin agua al ganado y los cultivos, que se están secando», lamentó Florentina Mirón, de La Unión. También el presidente provincial del PP acudió a la concentración y lamentó «la pasividad del PSOE».